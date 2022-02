Гороскоп на 23 лютого 2022 року підкаже, на кого чекає осяйний успіх, на кого ― романтична пригода, а кому варто остерігатися проблем. Читайте гороскоп на 23 лютого від екстрасенсів СТБ.

Робочий день пройде спокійно, якщо не втручатися у конфлікти, які вас не стосуються. Варто звернути увагу на проблеми родичів.

Вас можуть запросити на вечірку чи зустріч. Можливо, друзі вам допоможуть щодо давніх питань, які не дають спокою. Можете відчути натхнення.

Вам можуть запропонувати нові цікаві справи та проєкти. Гарний день для планування майбутнього. Дуже близька людина може підвести вас у важливий момент.

На вас може навалитися багато справ. Проте з правильним підходом ви можете отримати задоволення та ефективний результат від них. Можна відчути турботу та зацікавленість протилежної статі.

Протягом дня плани можуть зірватися. Проте не варто втрачати емоційну рівновагу і погіршувати ситуацію. Можна витратити час на навчання.

Дратівливість через дрібниці може вплинути на ваше здоров’я. Якщо залишатися спокійними, можна швидко і на свою користь вирішити всі проблеми.

У Терезів можуть з’явитися нові завдання, які вимагатимуть усієї уваги та концентрації. Якщо вам здаватиметься, що ви знайшли легкий шлях, ― не поспішайте: можливо, наслідки будуть непередбачувані.

На Скорпіонів чекають великі зустрічі, нові знайомства та поїздки. Немає сенсу витрачати нерви на непорозуміння. Якщо проявити свої лідерські якості, отримаєте неочікуваний результат.

Представникам знака може знадобитися все терпіння, яке в них є. Справи на роботі напряму залежатимуть від вашої врівноваженості. Не варто встрявати у конфлікти з керівництвом.

Ви можете відчути себе недооціненими та покинутими. Вам може прийти неочікувана підтримка від людини, на яку ви ніколи не подумали б. Родичі ввечері можуть приготувати для вас сюрприз.

У вас можливе неочікуване підвищення та кар’єрне зростання. Якщо ви проявите себе, то вам можуть посипатися дуже заманливі пропозиції, які варто уважно проаналізувати.

Якщо ви припините сумніватися у своїх силах, то у вас буде можливість досягти нового піку. Зверніть увагу на протилежну стать ― можливо, доля готує вам романтичну пригоду.

