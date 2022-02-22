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Що приготувати на вечерю в мультиварці: топ-10 простих рецептів

22.02.2022

Мультиварка справжній порятунок для тих, хто не може собі дозволити годинами стояти біля плити. Учасники кулінарного шоу «МастерШеф» поділилися рецептами 10-ти смачних ідей, які допоможуть урізноманітнити повсякденний раціон. Що приготувати на вечерю в мультиварці, читайте в матеріалі.

Картопляний гратен із сирною скоринкою

Potato breakfast gratin with parmesan

Складові:

  • 78 середніх картоплин
  • 50 г сиру пармезан або російського
  • 50 г сиру грюєр, едам або емменталь
  • 1 зубчик часнику
  • 200 мл вершків (жирністю 33%)
  • 1/4 ч. л. мускатного горіха
  • 23 гілочки чебрецю
  • 1 ст. л. вершкового масла
  • Сіль, чорний перець

Спосіб приготування:

  1. Вершковим маслом змастити чашу мультиварки.
  2. Картоплю почистити і нарізати тонкими дольками. Сир натерти (третину відкласти).
  3. Вершки в мисці з’єднати з подрібненим часником і мускатним горіхом, посолити і поперчити.
  4. Викласти шарами в чашу мультиварки картоплю, сир і соус. Залишити на 10 хв, щоб майбутній гратен просочився.
  5. Випікати 40 хв. у режимі «Випічка». За 10 хв. до закінчення програми посипати страву рештою сиру. Готовий гратен перекласти на тарілку і прикрасити чебрецем.

Кукурудзяний суп на вершках

Hot Homemade Corn Chowder

Складові:

  • 4 скл. кукурудзи
  • 1 скл. вершків (жирністю 10%)
  • 500 г відвареного курячого філе
  • 1 зубчик часнику
  • 200 г бекону
  • 1 цибулина
  • 1 картоплина
  • 1 морква
  • 2 ст. бульйону
  • 23 пера цибулі-шалот
  • Сіль, чорний перець

Спосіб приготування:

  1. У блендер перекласти 2 скл. кукурудзи, залити вершками і подрібнити в пюре.
  2. У режимі «Випічка» обсмажити бекон в чаші мультиварки, поки з нього не витопиться весь жир. Хрусткий бекон викласти на тарілку.
  3. Картоплю нарізати невеликими кубиками, моркву дрібними. Цибулину нашаткувати і обсмажити в жирі від бекону до прозорості. Додати подрібнений часник, картоплю і моркву. Помішуючи, обсмажувати все разом близько 15 хв.
  4. Додати в мультиварку бульйон, довести до кипіння і поставити режим «Суп» на 10 хв.
  5. Додати кукурудзяне пюре на вершках і розібране на волокна куряче філе. Посолити і поперчити.
  6. Готовий суп розлити в тарілки, додати скибочки бекону і рубану цибулю-шалот.

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Гречаники з телятиною і салом

Vegetarian cutlets of buckwheat

Складові:

  • 300 г гpечки
  • 500 г м’яса (350 г телятини і 150 г свинячого сала)
  • 2 великі цибулини
  • 1 яйце
  • ½ пеpестиглого помідора
  • 1 лавровий лист
  • 3 ст. л. рослинної олії
  • Сіль, перець

Спосіб приготування:

  1. Гречану крупу промити, всипати в чашу мультиварки і залити водою. Варити в режимі «Гречка» протягом 35 хв.
  2. За допомогою м’ясорубки приготувати фарш з телятини і сала. Цибулю натерти на дрібній тертці.
  3. У глибокій мисці змішати яйце, цибулю, фарш і кашу. Посолити, поперчити і сформувати котлетки.
  4. Чашу мультиварки збризнути олією і розігрівати 15 хв. у режимі «Смаження». Викласти гречаники та закрити кришку. Обсмажувати 5 хв., потім перевернути і обсмажити ще 2 хв. з іншого боку.
  5. Додати дольки перестиглого помідора, лавровий лист і трохи води. Готувати в режимі «Тушкування» близько 15 хв. Подавати зі свіжою зеленню.

Тріска по-норвезьки з гарніром з горошку

Cod in cheddar sauce with peas, leeks and pancetta

Складові:

  • 12 тушки тріски
  • 1 яйце
  • 50 г сиру чедер
  • 1 ч. л. майонезу
  • 1 ст. л. лимонного соку
  • 100 г цибулі-порей (білої частини)
  • 400 г замороженого зеленого горошку
  • 200 г шинки
  • 60 мл вершків
  • Рослинна олія
  • Спеції за смаком
  • Сіль, перець

Спосіб приготування:

  1. Тріску почистити від нутрощів і луски, натерти сіллю і спеціями. Нарізати рибу стейками товщиною 1,52,5 см і скропити лимонним соком. Залишити маринуватися на 30 хв.
  2. Тим часом для соусу збити вінчиком яйце з гірчицею. Додати борошно, майонез і тертий сир. Все ретельно перемішати.
  3. Вибрати режим «Випічка» і обсмажувати тріску на невеликій кількості рослинної олії 15 хв. Викласти на рибу соус і готувати до закінчення програми. Приготовану тріску перекласти в тарілку.
  4. Для гарніру шинку нарізати кубиками. Цибулю-порей нарізати кружечками і обсмажити в режимі «Смаження» на олії до прозорості. Додати шинку і обсмажувати ще 58 хв. Потім всипати заморожений горошок і готувати, помішуючи, до його м’якості. За 1 хв. до готовності влити вершки і ще раз добре перемішати. Подавати з тріскою.

Свинячі реберця в медовому соусі

grilled pork ribs

Складові:

  • 900 г свинячих реберець
  • 5 ст. л. соєвого соусу
  • 2 ч. л. меду
  • 2 зубчики часнику
  • Чебрець
  • Спеції за смаком
  • Сіль, перець

Спосіб приготування:

  1. У мисці змішати мед, соєвий соус, подрібнений часник і спеції. Залити отриманим маринадом підготовлені реберця і залишити на 30 хв.
  2. Перекласти реберця в чашу мультиварки і полити залишками маринаду. Викласти чебрець. Готувати в режимі «Тушкування» 2 год. Готові свинячі реберця подавати з будь-яким гарніром.

Кускус із курячим філе і овочами

Light healthy dietary salad with couscous, vegetables (zucchini, eggplant, carrots, sweet peppers, onions), chicken pieces on a dark wooden background. Top view.

Складові:

  • 350 г кускусу
  • 500 г курячого філе
  • 1 цукіні
  • 1 баклажан
  • 1 морква
  • 1 солодкий перець
  • 1 цибулина
  • Рослинна олія
  • Сіль, перець

Спосіб приготування:

  1. Куряче філе нарізати кубиками. Обсмажувати, періодично помішуючи, в змащеній олією чаші мультиварки 12 хв. у режимі «Смаження».
  2. Цибулю дрібно порубати, а інші овочі нарізати кубиками. Додати в мультиварку до курячого філе, встановити режим «Тушкування» і готувати 20 хв.
  3. Влити 500 мл води, вимкнути програму «Тушкування» і на розігріві дочекатися закипання. У киплячу воду додати кускус, перемішати і вимкнути мультиварку. Залишити на 10 хв. для набухання під закритою кришкою.

Спагеті з соусом песто

Italian pasta spaghetti with pesto green peas, mint, pistachios

Складові:

  • 500700 г спагеті
  • 2 пучки базиліку
  • 1 пучок петрушки
  • 7080 г сиру пармезан або іншого твердого сиру
  • 2 ст. л. кедрових горіхів
  • 4 зубчики часнику
  • 100120 мл оливкової олії
  • Сіль

Спосіб приготування:

  1. Для соусу песто часник подрібнити. Сир натерти на дрібній тертці. У блендері змішати базилік, петрушку, сир, кедрові горіхи і часник. Перебити, поступово підливаючи оливкову олію, до отримання пастоподібної маси.
  2. Закип’ятити в мультиварці воду, підсолити і опустити спагеті. Варити в режимі «Варіння» близько 10 хв. Готові спагеті перекласти в глибоку миску або каструлю і заправити соусом песто. Перед подачею прикрасити тертим сиром і зеленню.

Яловичина з паприкою

Meat stewed with vegetable in spicy tomato sauce.

Складові:

  • 1 кг яловичої вирізки
  • 12 ст. л. томатної пасти
  • 2 моркви
  • 4 картоплини
  • 1 велика цибулина;
  • 12 гострі червоні перці
  • ½ ч. л. паприки
  • 4 лаврові листки
  • Соняшникова олія
  • Сіль

Спосіб приготування:

  1. М’ясо нарізати невеликими кубиками і викласти в розігріту мультиварку. Додати 23 ст. л. олії та добре обсмажити яловичину з усіх боків в режимі «Випічка».
  2. Обсмажене м’ясо залити в чаші мультиварки 1 ст. окропу. Посолити, додати лавровий лист і паприку. Готувати 45 хв у режимі «Тушкування».
  3. Моркву і картоплю нарізати шматочками. Перець очистити від насіння і нарізати кружечками. Цибулю нашаткувати. Додати овочі разом з томатною пастою до м’яса і тушкувати ще 30 хв. За потреби доливати воду.

Печінковий торт із морквою

liver pie layer cake stuffed with carrots and onions

Складові:

  • 700 г курячої печінки
  • 300 г кабачка
  • 2 яйця
  • 1 ст. л. сметани
  • 56 ст. л. борошна
  • 1 ч. л. розпушувача
  • 200 г сиру
  • 4 великі моркви
  • 2 цибулини
  • 2 зубчики часнику
  • 400 г майонезу
  • Зелень за смаком
  • Рослинна олія
  • Сіль, перець

Спосіб приготування:

  1. Моркву і цибулю натерти на тертці і обсмажити на олії в режимі «Випічка». Викласти на тарілку і остудити.
  2. Печінку подрібнити за допомогою блендера або м’ясорубки. Додати тертий кабачок, яйця, сметану, борошно і розпушувач. Посолити і перемішати.
  3. Отриману масу вилити в чашу мультиварки і випікати 60 хв в режимі «Випічка». Дістати і розрізати на тонкі коржі.
  4. Для начинки натерти сир і подрібнити часник. Додати майонез, моркву і цибулю. Ретельно перемішати і промазати печінкові коржі. Прикрасити рубаною зеленою цибулею, петрушкою або кропом. За бажанням посипати зернами граната. Покласти в холод на 1 год.

Тушкована біла квасоля з грибами

Stewed white beans with mushrooms and tomatoes with spicy sauce in a black bowl.

Складові:

  • 300 г печериць
  • 2 ст. білої квасолі
  • 1 цибулина
  • 1 морква
  • 200 г томатів
  • 1 зубчик часнику
  • 1 ч. л. червоного гострого перцю
  • Рослинна олія
  • Сіль, перець

Спосіб приготування:

  1. Квасолю попередньо замочити.
  2. Цибулю нашаткувати. Часник подрібнити. Моркву і помідори нарізати кубиками. Гриби нарізати пластинами. Обсмажувати овочі в режимі «Смаження» близько 8 хв., потім додати шампіньйони і готувати ще 10 хв. Посолити і поперчити.
  3. Викласти в чашу квасолю і залити 3 скл. води. Вибрати режим «Тушкування» і готувати 2 год. Перед подачею прикрасити свіжою зеленню.

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