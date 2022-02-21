У березні 2022 року очікується кілька магнітних бур середньої та невеликої сили, які можуть вплинути на самопочуття метеозалежних людей. Щоб вчасно підготуватися і не планувати важливих справ на потенційно небезпечні дні, дізнайтеся, коли чекати магнітні бурі у березні 2022 року, в матеріалі СТБ.

Як і Місяць, Сонце сильно впливає на клімат і здоров’я людей. Вибухи на світилі провокують хвилі, що створюють геомагнітні збурення Землі, які можуть частково впливати на життя.

Люди з хронічними захворюваннями певного типу схильні відчувати зміни погоди досить гостро ― можуть запалитися уражені органи або боліти переломи та пошкоджені зв’язки. Але це стосується лише малої частки населення Землі. Інші можуть лише відчувати перепади настрою чи втому.

Магнітні бурі у березні 2022 року

У березні 2022 року очікується відразу кілька магнітних бур, які позначаться на здоров’ї та самопочутті:

Магнітна буря 1 − 2 березня . Весна почнеться з геомагнітних коливань та нового Місяця. Цими днями треба приділити особливу увагу своєму здоров’ю.

Магнітна буря 4 березня . Перша субота березня принесе магнітну бурю слабкої інтенсивності. Якщо ви не метеозалежні, то серйозного удару по самопочуттю не буде.

Магнітна буря 18 − 19 березня . Третє геомагнітне коливання березня матиме середню інтенсивність. У п’ятницю та суботу дозвольте собі відпочити і менше нервувати.

Магнітна буря 31 березня . В останній день березня, за прогнозами астрологів, планується сильна геомагнітна буря, яка зачепить навіть тих, хто не вважає себе метеозалежним.

Як упоратися з поганим самопочуттям під час магнітних бур?

Магнітні бурі в березні насамперед можуть впливати на настрій і сон. Втома і поганий настрій можуть загрожувати конфліктами і сварками, а згодом можна перенервувати і спровокувати якісь проблеми. Однак можуть загострюватися і хронічні хвороби. Як убезпечити себе на час магнітних бур – звіряйтесь зі списком:

Якщо ви не звикли робити це зазвичай, варто ретельно стежити за здоров’ям ― фізичним і душевним, не нервувати і не приймати все близько до серця.

Намагайтеся харчуватися здоровою їжею, не зловживати алкоголем, курінням, добре висипатися.

Регулярно гуляйте на свіжому повітрі, провітрюйте оселю, офіс.

Пийте багато води ― це корисно для організму.

Не варто планувати важливі поїздки та грандіозні зустрічі ― погане самопочуття може бути не тільки у вас і може все зіпсувати.

Якщо хронічна хвороба при загостренні може бути небезпечною ― тримайте під рукою аптечку з необхідними засобами, будьте на зв’язку з лікарем-фахівцем.

Більше на тему: Ретроградний Меркурій у 2022 році: коли буде та як впливає на життя

Читайте нас також у Viber і Telegram.