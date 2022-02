Місячний календар стрижок на березень 2022 року допоможе вам зрозуміти, в які дні найкраще здійснювати маніпуляції з волоссям. Адже для того, щоб зачіска вийшла ідеальною, важливо враховувати фазу Місяця. У які дні березня 2022 року найкраще стригтися ― дізнайтеся в нашому календарі.

У березні 2022 року на нас чекає чимало сприятливих днів для зміни зачіски. Тому сміливо обирайте одну з цих дат для запису до перукаря. Отже, найкраще стригтися: 1, 11, 15, 17, 18, 23, 24, 25 і 27 березня. У ці дні Місяць сприятиме зростанню і зміцненню волосся, а також позбавленню від негативної енергії.

Ліпше відмовитися від стрижки і фарбування 3, 6, 9, 10, 14, 19, 20, 30 і 31 березня. У ці дні Місяць може негативно впливати на здоров’я, стан і швидкість зростання волосся. Зазначені дати краще присвятити догляду за шевелюрою.

