2022 рік в особистій сфері для багатьох знаків зодіаку стане вирішальним. Те, що довго назрівало у стосунках пар, призведе до серйозних змін. І, варто зазначити, що це стосується як позитивних ситуацій: рішення жити разом, одружитися або народити дитину, ― так і негативних. Так, ті партнери, які довго ігнорували розлад у стосунках, можуть розлучитися. Та хай там як, зрештою ці зміни будуть вдалими. Більше читайте у любовному гороскопі на 2022 рік від Хаяла Алекперова.

Більше на тему: Гороскоп на 2022 рік для кожного знака зодіаку від Хаяла Алекперова

Початок року обіцяє самотнім Овнам романтичні знайомства. Ви маєте всі шанси зустріти свою долю. Головне при цьому ― не квапити події. Ваша активність може злякати потенційного партнера. Сімейним представникам знака варто бути стриманішими. Надмірна критика на адресу коханої людини може спровокувати серйозний конфлікт, залагодити який буде дуже нелегко.

2022 рік обіцяє Тельцям внутрішню гармонію. Представники знака зможуть розібратися у своїх почуттях та бажаннях, що, безсумнівно, приведе до позитивних змін в особистому житті. Сімейні Тельці зможуть не лише залагодити давні розбіжності зі своєю половинкою, а й обговорити нові перспективи без жодних суперечок та розглядів.

Цей рік для Близнюків ― час кардинальних змін у сфері особистих стосунків. Самотні серця зможуть не тільки зустріти своє кохання, а й швидко попрощатися зі статусом холостяка. При цьому події можуть розвиватись настільки стрімко, що усвідомити масштаб життєвих змін представники знака зможуть не відразу. Кінець року для сімейних Близнюків ― досить нестабільний період в емоційному плані. А тому зірки радять бути стриманішими, щоб не провокувати конфлікти.

Цього року сімейні Раки зможуть переконатися, що партнер для них ― надійна опора та підтримка, бо у складних ситуаціях саме кохана людина не тільки дасть потрібну пораду, а й прийде на допомогу. Самотнім серцям початок року не обіцяє кардинальних змін. Проте не варто засмучуватися. Використовуйте цей час, щоб розібратись у собі. Адже вже ближче до літа ситуація в особистому житті може швидко змінитись.

У 2022 році зірки обіцяють Левам чимало приємних сюрпризів у сфері особистого життя. Багато самотніх представників знака зможуть зустріти свою половинку або зрозуміти, що людина, яка вже давно поруч із ними, ― і є та сама доля. Сімейним же Левам варто бути більш відкритими у стосунках із половинкою. Ваша замкнутість може стати головною причиною сварок та розладів.

Цей рік самокритичні Діви зможуть розпочати з освідчення в коханні самому собі. І це стане головною причиною кардинальних змін у їхньому особистому житті. Оскільки головною перешкодою на шляху до щастя, швидше за все, було саме ваше невдоволення собою. Сімейним Дівам зірки і обіцяють романтичні сюрпризи в першій половині року. Швидше за все, партнер порадує вас подарунком, про який давно мріяли.

Більше на тему: Фінансовий гороскоп на 2022 рік для всіх знаків зодіаку від Хаяла Алекперова

Початок року для самотніх Терезів ― час флірту, спонтанних побачень та нових знайомств. Проте намагайтеся не квапити події ― є велика ймовірність розчарувань. Сімейним же Терезам зірки обіцяють зміни. Не виключено, що ви з партнером наважитеся на новий етап у стосунках.

Цього року настрій Скорпіонів може розгойдуватися, як маятник, від смутку до радості. При цьому дуже швидко і спонтанно, що, швидше за все, стане причиною конфліктів і непорозумінь у стосунках. Порада зірок ― частіше проводити час віч-на-віч зі своїми думками або зайнятися творчістю. Спрямувавши енергію в потрібне русло, ви зможете уникнути багатьох сварок та розладів зі своєю половинкою.

Початок року порадує самотніх Стрільців перспективними знайомствами. У представників знака є всі шанси зустріти своє кохання. Сімейним же Стрільцям зірки радять частіше говорити відверто з партнером. Оскільки саме ваші замкнутість та постійне «накручування себе» стануть головними причинами розладів у стосунках.

Цього року багато Козерогів наважаться на новий етап в особистому житті. І тут не варто стримувати себе: виявіть ініціативу і сміливо заявіть партнерові про свої наміри. Повірте, крок у відповідь з боку коханої людини не змусить на себе довго чекати.

2022 рік для Водоліїв може стати дуже непростим у сфері особистого життя. Підозрілість і бурхлива фантазія представників знака раз у раз можуть малювати в їхній уяві нові й нові приводи для ревнощів. Та, найімовірніше, всі вони будуть безпідставними. І щоб уникнути конфліктів, зірки радять не приховувати своїх переживань, а обговорювати їх із партнером.

2022 рік стане доленосним для Риб у плані особистого життя. Ті представники знака, які довго чекають змін у стосунках, нарешті прийдуть до бажаного етапу. Самотнім серцям зірки обіцяють перспективні знайомства. Головна умова при цьому ― бути активнішими і не відмовлятися від спонтанних виходів у світ.

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.