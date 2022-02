Тенденції фарбування волосся постійно змінюються. Щоб дібрати наймодніший колір, важливо знати тренди року. Які тенденції фарбування волосся будуть актуальними в 2022 році? Читайте в матеріалі.

У 2022 році мода на природність збережеться і в фарбуванні. А це означає, що однотонний колір волосся буде як ніколи актуальним. Найбільш трендовими відтінками 2022 року будуть: сріблястий блонд, синьо-чорний, мідний, темний шоколад і карамельний.

Брондування ― це ідеальний варіант для власниць темного волосся. Воно досягається шляхом колорування, яке виконується в дуже м’яких відтінках. Таке фарбування матиме максимально ненав’язливий і природний вигляд.

Збереже свої позиції і балаяж. Його натуральний вигляд полюбився модницям, і він залишився в тренді у 2022 році. Балаяж підходить для волосся різної структури, візуально збільшує об’єм, і його можна робити раз на 3―4 місяці. Суцільні плюси!

Усім відоме фарбування омбре залишається популярним і в 2022 році. Його секрет також полягає в природності і м’якому переході кольорів. У 2022 році в моді будуть найрізноманітніші колірні комбінації омбре, а сам градієнт можна виконувати не тільки за допомогою двох відтінків.

Найбільш природною технікою фарбування волосся у 2022 році є сомбре. У ньому межа між відтінками майже непомітна, завдяки чому волосся має максимально натуральний вигляд.

