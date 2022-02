На карантині найкращим рішенням буде зібратися всією сім’єю і приготувати домашнє печиво. Тим паче, що учасники «МастерШеф» поділилися своїми перевіреними рецептами. Читайте в матеріалі.

Інгредієнти:

Для тіста:

Борошно — 250 г + для роботи з тістом

Масло вершкове — 20 г

Цукор тростинний — 2 ст. л.

Молоко — 3 ст. л.

Мед — 2 ст. л.

Яйце куряче — 1 шт.

Розпушувач — 0,5 ч. л.

Імбир мелений — 2 ч. л.

Кориця мелена — 2 ч. л.

Сіль — 0,5 ч. л.

Для глазурі:

Білки яєчні — 2 шт.

Цукрова пудра — 225 г

Сік лимонний — 1 ст. л.

Приготування:

Інгредієнти:

Борошно — 100 г

Цукор — 100 г

Кокосова стружка — 200 г

Яйця — 2 шт.

Розпушувач — 1 ч. л.

Приготування:

Інгредієнти:

Цукор — 120 г

Ванілін — 1 пакетик

Яйця — 4 шт.

Маргарин — 200 г

Борошно — 500 г

Розпушувач — 1 пакетик

Яблука — 3 шт.

Приготування:

Інгредієнти:

Вівсяні пластівці — 300 г

Вершкове масло — 130 г

Мед — 130 г

Лимонна цедра — 2 ст. л.

Кориця — 1 ст. л.

Сіль за смаком

Приготування:

Інгредієнти:

Борошно пшеничне — 600 г

Вершкове масло — 400 г

Цукрова пудра — 1 скл.

Мигдаль — 100 г

Коньяк — 75 мл

Яйце — 1 шт.

Сода — 1 ч. л.

Розпушувач — 1 пакетик

Приготування:

Інгредієнти:

Банани — 4 шт.

Вівсяні пластівці — 400 г

Родзинки за смаком

Насіння соняшника за смаком

Приготування:

Інгредієнти:

Шоколад для плавлення — 240 г

Вершкове масло — 4 ст. л.

Борошно — 2/3 чашки

Розпушувач — 1/2 ч. л.

Сіль — 1/2 ч. л.

Яйця — 2 шт.

Цукор — 3/4 чашки

Ванільний цукор — 1 ч. л.

Шоколад, нарізаний на шматочки — 150 г

Приготування:

Інгредієнти:

Борошно пшеничне — 1 скл.

Цукрова пудра — 1/2 скл.

Яєчний білок — 3 шт.

Олія — ​​4 ст. л.

Крохмаль кукурудзяний (маїсовий) — 2 ст. л.

Ванільний цукор — 1 ст. л.

Сіль — 1 дрібка

Приготування:

Інгредієнти:

Печиво — 150 г

Какао-порошок — 0,5 скл.

Кава чорна — 5 ст. л.

Сир вершковий — 3 ст. л.

Коньяк — 1 ст. л.

Цукор — 1 ч. л.

Приготування:

Інгредієнти:

Яєчні жовтки — 2 шт.

Ванільний цукор — 1 пакетик

Борошно — 230 г

Цукрова пудра — 80 г

Вершкове масло — 120 г

Лимонна цедра — 3/4 ч. л.

Приготування:

