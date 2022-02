Денний макіяж здатний зробити обличчя виразнішим і підкреслити красу дівчини. Щоб мейкап був не тільки привабливим, а й модним, важливо знати його тенденції. Які тренди в денному макіяжі будуть найактуальнішими в 2022 році? Дізнайтеся далі.

Природність буде найактуальнішим принципом денного макіяжу 2022 року. За допомогою нюдового мейкапу можна створити свіжий і сяючий образ, а люди навколо гадатимуть, чи нафарбовані ви взагалі.

Оскільки модний денний макіяж 2022 року має бути помірним, стрілки також не мають бути занадто великими. Однак трендові варіанти можуть бути різних кольорів і навіть з блискучими лініями.

Трендовим у 2022 році буде макіяж у ніжних рожевих і персикових тонах. У цьому виді мейкапу доречний одночасний акцент і на очах, і на губах. З таким макіяжем ваш образ буде особливо романтичним і жіночним.

У 2022 році залишиться тренд на макіяж брів. У ньому вам допоможуть олівці, тіні, а також різні гелі. До мейкапу брів просто додайте туш для вій і трохи тонального крему, — і легкий денний макіяж готовий!

Блиск буде, як і раніше, в моді у 2022 році. Хайлайтером можна підкреслити вилиці, лоб і середину підборіддя. Такий макіяж надасть вашій шкірі небувалого сяйва і свіжості.

