Сумка ― незамінний аксесуар для кожної дівчини. Вона підкреслює образ і створює в ньому акценти. Щоб сумка була не тільки практичною, а й модною, важливо знати тенденції зимового сезону. Читайте в нашому матеріалі, які сумки будуть у тренді взимку 2022 року.

Більше на тему: Мода 2022: зимові тренди

Практичність продовжує підкорювати світові подіуми, і її можна побачити і в сумках-тоут. Такий аксесуар вирізняється хорошою місткістю, а також своєю зручністю.

У модних сумках зими 2022 важливу роль, як і раніше, відіграватиме бахрома. Вона може бути будь-якою: від тонкої і витонченої до широкої і довгої.

Логотипи і монограми будуть актуальні цієї зими не тільки в одязі, а й у сумках. Тому з таким аксесуаром ви точно матимете стильний вигляд.

Сумки з ручкою-ланцюгом продовжують залишатися на піку моди. Такий аксесуар підійде як на щодень, так і на свято.

Хутряні сумки підкорили модні подіуми і зостануться в тренді і взимку 2022 року. Зовсім не дивно, адже такі милі аксесуари не можуть залишити байдужим.

Джерело фото: pinterest.com

Більше на тему: Мода 2022: які кольори в тренді цієї зими

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.