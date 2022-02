Гороскоп на 17 лютого 2022 року розповість, чого варто чекати кожному знакові зодіаку в четвер. Кому день готує глобальні зміни, а кому ― потяг до творчості? Дізнайтесь у гороскопі на 17 лютого від екстрасенсів СТБ.

День символізує справедливість, захист прав. Положення планет сприяє розвитку в Овнів особливої ​​чутливості до будь-яких проявів несправедливості. Не заплющуйте очі на несправедливий розподіл винагороди за спільну працю.

Імовірні проблеми з молодими людьми, які народилися під знаком Тельця. Зірки сприяють розвитку в них особливої ​​нетерпимості до будь-яких спроб позбавити їх права розпоряджатися власною долею.

День символізує усамітнення, відчуження. Положення планет сприяє розвитку у Близнюків особливої ​​чутливості до будь-яких порушень їхніх привілеїв і спроб зазіхнути на їх усамітнення. Не перекладайте на чужі плечі відповідальність за своїх близьких.

У четвер зірки можуть надати Ракам можливість керувати перебігом подій, маніпулювати людьми, різноманітними ресурсами. Проблем не повинно бути. Успіх гарантований тим, хто гранично вимогливий до себе та вміє чесним шляхом оминути перешкоди.

Багато Левів будуть зосереджені тільки на собі. Вони можуть ставитися до людей з увагою тільки тоді, коли вони їх цікавлять, а в усіх інших випадках триматимуться відчужено і залишатимуться внутрішньо незворушними. Споживацьке ставлення до людей ― не найкращий спосіб влаштувати своє життя.

У цей день не виключені неприємності. Наприклад, багатьом Дівам доведеться вирішувати проблеми з родичами або з’ясовувати стосунки з партнерами. Дуже можливі також зіткнення із законом. Щоб уникнути подібних неприємностей, постарайтеся тверезо оцінювати себе та свої вчинки. Впевненість у своїй безгрішності може зіграти з вами злий жарт.

У четвер не обійдеться без глобальних змін: можливі переїзди, зміна роботи і навіть діяльності. Швидше за все, найближчим часом вам запропонують цікаву та прибуткову посаду. Будьте ощадливі, контролюйте витрати, щоб у найбільш невідповідний момент не опинитися на мілині.

Через знайомих та друзів ви познайомитеся з новими віяннями та наповнитесь самі творчими планами. Будьте обережні з документами, не змінюйте напряму своєї діяльності.

Не виключено, що весь цей день Стрільці займатимуться фінансовими питаннями, проблемами нерухомості, контактами з партнерами. Доведеться приділяти час здоров’ю родичів. Не звалюйте на себе купу справ та ще й за інших людей. Побережіть себе.

У четвер вам не вдасться сховатись у засідці. Треба ухвалювати важливі рішення, що допоможе вийти на новий соціальний рівень. В оточенні з’являться успішні люди, на яких варто орієнтуватися. Необхідний стиль поведінки ― зібраність і концентрація.

Багато уваги вимагатимуть громадські заходи, не залишаючи часу на заняття власними справами. Для деяких Водоліїв з’явиться відповідна можливість укладення шлюбного союзу, хоча ініціатива виходитиме, швидше, від партнера. Розмірений темп життя принесе вам довгоочікуване емоційне заспокоєння.

Прокинеться потяг до подорожей, імовірні яскраві враження і збагачення новими знаннями. У багатьох можливе нове кохання. Не сидіть вдома. Ваше прагнення спокою може призвести до того, що ви не зможете досягти того, чого хотіли і могли б.

