Лютий 2022 року принесе православним вірянам відразу кілька важливих церковних свят. Серед них ― Стрітення Господнє, Вселенська батьківська субота і Масниця. Які ще церковні свята чекають православних вірян у лютому 2022 року ― дізнайтеся в нашому календарі.

1 лютого ― преподобних Макарія Великого і Макарія Печерського.

2 лютого — преподобного Євфимія Великого.

4 лютого — апостола від 70-ти Тимофія.

5 лютого — священномученика Климента і Агафангела Римлянина.

7 лютого — святителя Григорія Богослова; ікони Божої Матері «Утамуй моя печалі».

9 лютого — перенесення мощей святителя Івана Златоуста.

12 лютого — Собор трьох святителів.

13 лютого — безсребреників мучеників Кіра та Івана; мучениці Афанасії і дочок її: Феодотії, Феоктисти та Євдоксії.

14 лютого — передсвято Стрітення Господнього.

15 лютого — Стрітення Господнє.

16 лютого — праведного Симеона Богоприїмця та Анни Пророчиці.

21 лютого — великомученика Феодора Стратилата; пророка Захарія Серповидця.

24 лютого — священномученика Власія Севастійського.

25 лютого — Іверської ікони Божої Матері.

26 лютого — Вселенська батьківська субота.

28 лютого — Масниця (початок Сирної седмиці).

