Взимку 2022 року виходить одразу кілька довгожданих серіалів, які здобули високий рейтинг очікування. Коли запланувати приємний перегляд нових серій і на які серіали варто звернути увагу взимку 2022 року ― читайте в нашому матеріалі.

Дата виходу: 9 січня 2022 року.

Канал: HBO Max.

Через коронавірус були відкладені зйомки і прем’єра сезону в 2020 і 2021 роках, однак пригоди головної героїні у виконанні Зендеї продовжаться з січня 2022 року. У спецепізодах до Нового року 2021 було показано, як головні героїні справляються з розставанням, зокрема Ру знову почала вживати наркотики, щоб забути, тоді як Джулс шкодує, що покинула її. Підлітковий серіал про непрості сучасні проблеми на екранах майже одразу після Нового року.

Дата виходу: 13 січня 2022 року.

Канал: HBO Max.

На екрани, незабаром після смерті Миротворця в «Загоні самогубців» Джеймса Ганна, виходить супергеройський серіал про таємні місії Миротворця. Ще в сцені після титрів показали, що найманець залишився живим, тому після лікування він готовий нести мир своїм улюбленим шляхом ― вбиваючи всіх, хто проти. У головній ролі залишається Джон Сіна, а імена його партнерів поки тримають у секреті. Як відомо, Миротворець ― скоріше антигерой, аніж лиходій чи «добрий хлопець».

Дата виходу: 14 січня 2022 року.

Канал: Netflix.

Містичний горор, екранізація однойменного подкасту вже набрала достатнього для жанру рейтингу очікування.

Сюжет розповідає про архівіста Дена Тернера, який займається відновленням пошкоджених відеокасет 1994 року і розуміє, що касети ― це колекція фільмів постановниці-документалістки Мелоді Пендрас.

Мелоді, яка розслідувала містичний культ, потрапила в біду ще 25 років тому, і Ден під час перегляду її відео з жахом розуміє, що все зняте ― правда і що треба робити з новим знанням.

«Архів 81» знімали шоуранерка Ребекка Сонненшайн і майстер жахів продюсер Джеймс Ван. Тернера грає Мамуду Аті, а Мелоді ― Діна Шихабі.

Дата виходу: 20 січня 2022 року.

Канал: Apple TV.

Найт Шьямалан підготував третій сезон трилеру з елементами жаху, від якого стигне кров. За другий сезон таємниці і химери тільки помножилися, а розкривати хоч якісь причини творці стрічки відмовляються. Незважаючи на те, що майже весь сюжет розгортається в одному будинку, простіше не стало. У серіалі знімаються Тобі Кеббелл у ролі Шона, Лорен Емброуз у ролі Дороті, Нелл Тайгер Фрі у ролі Ліен та Руперт Ґрінт у ролі Джуліана Пірса.

« Мама. Продовження »

Дата виходу: 17 лютого

Канал: СТБ

17 лютого о 20:15 на телеканалі СТБ до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні глядачі побачать продовження драми «Мама» виробництва «Основа Фільм Продакшн». Події фільму розгортаються на окупованому Донбасі.

Це історія, яка за своєю формулою точна та зрозуміла глядачеві на всій території України. За сюжетом події фільму розгортаються на окупованому Донбасі. Головна героїня Ніна Швидченко, яку зіграла заслужена артистка України Олеся Жураківська, ніколи не була так близько і водночас так безмежно далеко від свого сина. Вона знову вирушає на окуповану територію на пошуки і знаходить його тяжко пораненим у лікарні Слов’яносербська. Але як урятувати йому життя і забрати на волю? Це завдання, які їй доведеться вирішувати самотужки. Ніна Петрівна пройде ще важчі випробування, адже зіткнеться віч-на-віч з небезпекою втратити свого сина назавжди.

Дата виходу: 18 лютого 2022 року.

Канал: Amazon Prime.

Рейчел Броснахен повертається до своєї ролі після фіналу 3-го сезону, в якому її героїню просто вигнали з туру через необережність її подруги. Що тепер робитиме Медж, щоб реалізувати свій талант? Невже вона почне все спочатку, усе роблячи сама, чи все ж таки скористається підтримкою друзів? І як жінка розбереться з сімейними проблемами, які накопичилися останнім часом?

Дата виходу: 20 лютого 2022 року.

Канал: Epix.

Науково-фантастичний горор про загадкове й моторошне містечко десь у США. Річ у тім, що кожен, хто туди входить, повинен облишити надії знову коли-небудь піти з цього дивного місця, так що населення має постійний приріст з усіх мандрівників. Однак не всі змирилися зі своєю долею ― багато хто шукає шляхів порятунку, які перегороджують не зовсім люди.

Незважаючи на науково-фантастичний ухил, творець серіалу Джон Гріффін наганяє достатньо містики, а хтось зможе побачити і біблійні мотиви. Шоуранер Джефф Пінкер відомий серіалом «Грань», тому сюжет може бути непередбачуваним, а фінал ― суперечливим.

У серіалі зіграли Гарольд Перріно, Каталіна Сандіно Морено та Ейон Бейлі.

Дата виходу: 21 лютого

Канал: СТБ

21 лютого на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра гостросюжетної мелодрами «Наперекір долі» виробництва «Київтелефільм». У праймовому слоті «СТБ-серіал» глядачі побачать 16-серійну детективну історію.

Головна героїня Рита дізнається, що її мати загинула в заміському будинку під час пожежі. Слідство встановлює, що вона була там із коханцем. Причиною займання стала непогашена сигарета… Справу списують на нещасний випадок.

Рита отримує диплом юриста і твердо вирішує самотужки взятися за розслідування. Проте її батько Микола Петрович та коханий Артем категорично проти. Невже вони щось знають про події того дня?

Артем також працює у слідчому комітеті. Однак, допомігши Риті влаштуватися туди ж на роботу, починає завантажувати її справами. Чоловік просто не хоче, щоб його кохана копалася у складному минулому своєї матері. Однак доля веде Риту іншим шляхом. Що більше дівчина намагається докопатися до істини, то несподіванішими і приголомшливішими стають факти.

Дата виходу: зима 2022 року.

Канал: BBC One.

Мартін Фрімен у новому детективному проєкті допоможе розвіяти тугу фанатам серіалу «Шерлок», а також створить настрій англійської депресії вечорами, розкриваючи свого нового персонажа в екранізації мемуарів письменника та колишнього полісмена Тоні Шумахера. Поки що про серіал відомо небагато, зокрема приховують і точну дату виходу.

