З картоплі можна приготувати безліч смачних страв для всієї родини: котлети, деруни, запіканки. Як легко приготувати картопляні котлети? Покроковий рецепт від учасника «МастерШеф. Професіонали» Діми Касапа читайте в матеріалі.

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Інгредієнти:

Очищена і крупно нарізана картопля — 400 г

Вершкове масло — 150 г (50 г для пюре, 100 г — для смаження)

Крохмаль — 1 ст. л

Сіль, чорний перець за смаком

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Спосіб приготування:

Відваріть картоплю в киплячій підсоленій воді. Злийте воду і зробіть пюре з вершковим маслом і крохмалем. Додайте сіль і перець за смаком. Розігрійте духовку до 200 градусів. Розтопіть трохи масла у великій сковороді на середньому вогні. Викладіть акуратно по великій ложці картопляного пюре, сильно приминаючи і утворюючи коло. Обсмажуйте на слабкому вогні 3-4 хвилини, поки котлети не підрум’яняться, переверніть і смажте ще 2-3 хвилини. Перекладіть готові котлети на застелене папером для випікання деко. Запікайте котлети 5-7 хвилин до хрусткої скоринки. Перекладіть котлети на блюдо, прикрасьте зеленню і подавайте до столу!

При бажанні можна додати в картопляні котлети попередньо обсмажений до готовності фарш. Для цього формуєте котлети, вкладаючи його всередину.

Смачного!

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