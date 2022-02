Гороскоп на 16 лютого 2022 року розповість, чого варто чекати кожному знакові зодіаку в середу. Кому день готує романтичне побачення, а кому – успіх у роботі? Дізнайтесь у гороскопі на 16 лютого від екстрасенсів СТБ.

Не виключено, що у фінансовому плані вам допоможуть впливові колеги та друзі. Можливо, ви отримаєте довгостроковий кредит, який допоможе здійснити захід, що давно планується. Цінуйте в житті те відчуття інтелектуального чи духовного піднесення, яке може дати матеріальний достаток. Дійте відповідно до власних поглядів.

У середу Тельці притягуватимуть мистецтво, романтику та розваги. Вони можуть високо піднятися кар’єрними сходами, будуть успішними у фінансових справах, гроші самі «пливтимуть» у руки. Однак при цьому неминучі великі витрати. Вам треба заощаджувати гроші, тому що ваш постійний дохід опиниться під сумнівом.

Не виключено, що Близнюки у першій половині дня долатимуть перешкоди. Яскраво проявиться прагнення матеріальних благ, фінансів, накопичення майна і любовних романів. У гіршому варіанті вони будуть марнотратні, гроші зникатимуть, ледь з’явившись. Оскільки ви схильні до марнотратства, ваші фінансові справи потребують економного ставлення.

Критичний день, пов’язаний із невпевненістю в собі, песимістичними настроями, депресією. Багатьом Ракам буде складно позбавитися нав’язливих фобій. Не можна братися до відповідальних справ. Намагайтеся більше перебувати на сонці.

Цей день може принести Левам багато тривог та хвилювань через прорахунки, помилки, провини. Багато хто відчуватиме провину перед близькою людиною. Допустивши прорахунок у роботі, не намагайтеся уникнути відповідальності. Визнайте помилку, і колеги допоможуть вам швидко вирішити проблему.

У багатьох Дів у середу з’явиться можливість продемонструвати свої найкращі сторони. Виявивши мистецтво дипломата, вони блискуче проведуть фінансові переговори та укладуть вигідні угоди. Бездоганно виконуйте свою роботу, щоб у керівництва не було підстав вам чимось дорікнути.

День символізує спокуси. Не виключено, що ви викличете підвищений інтерес з боку колеги або людини, з якою вас часто зводить доля. Службовий роман обіцяє бути хоч і бурхливим, але досить короткочасним. Добре подумайте, перш ніж порушувати свій звичний спосіб життя.

День символізує приємну несподіванку. Можливо, кохана людина готує вам сюрприз. Це буде щось таке, чого ви й припустити не могли. Згодом ви оціните важливість цього презенту. Не залишайте без подяки турботу та увагу близьких. Вони найбільше потребують вдячності.

Може бути чимало паперової тяганини, а конкуренти спробують завадити вашій роботі. Будьте обережнішими, посвячуйте у свої задуми лише перевірених людей.

Цей день повністю присвячений інтересам сім’ї. Можуть бути витрати, багато поїздок і придбання предметів побуту в дім, а також вирішення питань, що стосуються нерухомості. Саме тому, що витрат випаде надто багато, вам треба контролювати себе і з будь-якого приводу не лізти в гаманець, а замислитися про своє майбутнє.

У середу Водоліїв напевно цікавитимуть фінанси партнерів, проте їхня безтактна поведінка обурить представників цього знака до глибини душі. Образа забудеться, а проблема може залишитися. Уникайте брати участь у сумнівних справах та авантюрах. Навряд чи ви на цьому заробите, а ось втрати очевидні.

День символізує захист прав, обстоювання власних інтересів. Він сприяє розвитку в людей, що народилися під знаком Риб, особливої ​​нетерпимості до будь-яких спроб накласти на особистість якісь обмеження. Будьте терпимішими, не «вставайте дибки» за найменшої спроби стримати ваші бажання і пристрасті.

