Стрітення — стародавнє свято, що зародився ще за часів язичництва. Це день, коли зима зустрічається з весною. Для християнства це свято має також глибокий релігійний сенс. Переможниця 6 і 8 сезонів «Битви екстрасенсів» і експерт програми «Слідство ведуть екстрасенси» Олена Курилова поділилася з читачами сайту телеканалу СТБ традиціями і обрядами давнього свята. Про те, що потрібно і категорично не можна робити в цей день — далі в матеріалі.

Православні в Україні 15 лютого відзначають важливе християнське свято – Стрітення Господнє. Цей день присвячений принесенню немовляти Ісуса в Єрусалимський храм.

Як відомо, принесення в Єрусалимський храм немовляти Ісуса Христа його батьками відбулося на 40-й день після Різдва і на 32-й день після Обрізання. У Єрусалимському храмі Святе сімейство зустрів Симеон Богоприємець. У православ’ї належить до числа дванадесятих свят. Єрусалимська, Російська, Грузинська, Сербська православні церкви, а також Українська греко-католицька церква, старообрядці і деякі інші святкують Стрітення 15 лютого по юліанському календарю.

У католицизмі святкується 2 лютого по григоріанському календарю. Елладська православна церква і ряд інших помісних православних церков святкують також 2 лютого, але по новоюліанському календарю; Вірменська апостольська церква – 14 лютого. Згідно традиціям і закону Мойсея, на 40-й день після пологів жінка могла вперше відвідати храм, таким чином отримавши «очищення». При народженні хлопчика в жертву приносився ягня або голуби. За словами Олени Курилової, саме в цей день день діва Марія увійшла в храм з маленьким Ісусом.

«Оскільки сім’я була бідною, а Марія формально не потребувала« очищення», залишаючись непорочною дівою, в жертву вона принесла пару голубків. У цей день старий заповіт християнства зустрічається з новим заповітом в особі маленького Ісуса. Цього дня християнам бажано відвідати богослужіння».

Ясновидиця вважає, що навіть якщо немає часу стояти всю службу, потрібно в обов’язковому порядку відвідати храм і купити Стрітенські свічки.

«Поставте свічки за здоров’я рідних і близьких. Стрітенська свічка має дуже сильну енергію. Вона підпалюється при молитві у випадках важкої хвороби, складних пологів, якщо поруч почалася пожежа або повінь, при нападках ворогів, при вимаганні із застосуванням сили, при прокльонів і погрози з боку ворогів».

Олена Курилова стверджує, що є ще одна, не менш важлива традиція на Стрітення – освячення води: «Таку освячену воду зберігають протягом року і використовують нарівні з хрещенською».

За словами екстрасенса, в цей день те, що не можна робити ні в якому разі – це збиратися в далеку дорогу. За словами екстрасенса, це може привести до невдач:

«У це свято, згідно з традиціями, не слід відправлятися в далеку дорогу, займатися важкою фізичною працею і не можна йти з богослужіння без свічки. Не можна шуміти, скандалити, злитися і мати образи на людей і тварин. Адже ваш негативний посил може привести до хвороби або невдач. На Стрітення багато чорних відьм спеціально викликають людей на скандал, примножуючи свою темну енергію. Не ведіться на такі провокації », – додала ясновидиця.

Також в цей день обов’язково зверніть увагу на погодні умови. Вони можуть передбачати пізню весну або хороший урожай:

«По погоді на Стрітення люди судять про ранню або пізню весну і про врожай в цьому році. Тому, будьте пильні! »- підкреслила Олена Курилова.

