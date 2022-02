Що приготував новий тиждень усім знакам зодіаку? На кого чекають затримки в ухваленні рішення, а хто повинен бути уважнішим? Читайте в гороскопі на тиждень з 14 по 20 лютого 2022 року.

Якщо вас засмучує все навколо, то, можливо, ви занадто намагаєтеся контролювати неконтрольоване. Час зробити невелику перерву. У питаннях здоров’я спостерігається відновлення.

Тельці, прийдешній тиждень буде відповідним для того, щоб скласти план на майбутнє. Успіх приходить поступово, і виявивши старанність, ви його досягнете. Цього тижня також очікуйте затримки в ухваленні рішення.

Близнюки, не час сидіти склавши руки. Цього тижня зірки рекомендують вам робити те, що ви збиралися зробити. Подумайте про довгострокові переваги. На особистому фронті хтось може поводитися відчужено або навіть уникати вас.

Зірки рекомендують Ракам цього тижня уникати імпульсивних дій і бути уважнішими, коли справа доходить до документів. Помилки можуть дорого вам обійтися. Будьте терплячішими до своїх рідних та близьких.

Терпіння і самоаналіз — ось характеристики цього тижня для Левів. Навіть на особистому фронті ви можете відмовитися від запрошення і провести деякий час наодинці з собою. Не опирайтеся цьому і довіртеся внутрішньому голосу.

Втома, яку ви відчуваєте, не має нічого спільного з вашим фізичним станом. Усьому виною емоційне виснаження. Цього тижня вам може набриднути рутина і з’явиться бажання щось змінити у своєму житті. Хоч би що це було, не ігноруйте голос всередині себе.

Терези, будьте терплячими до себе та інших. Що спокійніше ви ставитиметеся до затримок навколо вас, то краще почуватиметесь. Не дозволяйте кільком невдачам демотивувати вас. З часом усе налагодиться.

Зірки рекомендують Скорпіонам запитати себе, що потрібно змінити, і вжити необхідних заходів. Цього тижня на горизонті може з’явитися нова кар’єрна можливість. Режим сну потребуватиме трохи більше самодисципліни, інакше це може вплинути на ваше здоров’я.

Цього тижня у Стрільців може з’явитися сильне бажання змінити професійну галузь або зробити щось своє. Це може бути саме тим, що вам потрібно, щоб оживити себе. Тиждень також підходить для того, щоб визначити шкідливу звичку, яка впливає на ваше здоров’я, і позбавитися її раз і назавжди.

Козероги, цього тижня вам доведеться ухвалити рішення. Візьміть на себе відповідальність. Дрібні сварки почнуть виснажувати вас, і ви можете шукати порятунку в самоаналізі або медитації. Контролюйте своє бажання витратити гроші на хвилинні примхи.

Початок тижня пройде для Водоліїв активно та енергійно. До його кінця цей запал трохи вичерпається, але ви, як і раніше, будете сильні духом. Стан здоров’я показує поліпшення. Продовжуйте в тому ж дусі!

Риби, якщо останнім часом ви почуваєтесь трохи загубленими або відчуженими, зірки рекомендують вам простягнути руку близькій людині. Занадто багато роботи і відсутність відпочинку може позначитися на вас. Візьміть кілька вихідних, щоб відновити сили.

