Гороскоп на 14 лютого 2022 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку в понеділок. Кому день готує романтичне побачення, а кому ― успіх у роботі? Дізнайтеся в гороскопі на 14 лютого від екстрасенсів СТБ.

Більше на тему: 10 фактів про свято День святого Валентина

Овни, вам краще відкласти вирішення фінансових питань на інший день. Зберігайте позитив і проведіть більше часу з коханою людиною в понеділок.

Зараз не найкращий час для необдуманих витрат. Змиріться з труднощами, і все складеться добре, в тому числі і в коханні.

Понеділок буде наповнений романтикою для Близнюків. На вас чекає незабутнє побачення з другою половинкою і приємний сюрприз. Переконайтеся, що ви також підготували подарунок для коханої людини.

Раки, завдяки особистим здібностям і талантам ви зможете досягти ще більшого в понеділок. Проте ввечері дайте собі трохи відпочити. Почитайте гарну книгу або подивіться улюблений фільм.

У понеділок на Левів може чекати романтичне знайомство. Налаштуйтеся на легковажний лад і більше фліртуйте. Це стосується і Левів у парі.

Діви, будьте уважнішими до бажань свого партнера. День усіх закоханих відмінно підходить для зізнань у почуттях. Наповніть ваш день романтикою, і ви зможете стати ще ближчими одне одному.

Більше на тему: Любовний гороскоп на 2022 рік для кожного знаку зодіаку

Терези, влаштуйте собі день позитивних емоцій. Гарний настрій не тільки прожене похмурі думки, а й відновить загальне самопочуття. Увечері на вас чекає приємна новина.

У понеділок Скорпіонам треба бути креативнішими і надихати інших своїми ідеями. Але не переживайте, у вас це чудово вийде.

Уникайте надміру напруженої роботи в понеділок. Ви не можете постійно бути хорошими для всіх. Кохана людина стане для вас найкращою підтримкою в цей день.

Козероги, вашому партнерові не вистачає тепла, ніжності і близькості. Дайте йому їх у Валентинів день, і це помітно поліпшить ваші стосунки.

Здоров’я Водоліїв не підведе в понеділок. Ви почуватиметесь дуже енергійними і перестанете сумніватися, що також позитивно вплине на ваше особисте життя.

У понеділок зірки віщують Рибам успіх у роботі і в публічних виступах. Але не допускайте легковажних суджень про оточення.

Більше на тему: Місячний календар вдалих днів на 2022 рік

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.