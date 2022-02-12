Гороскоп на 13 лютого 2022 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку в неділю. Кому день принесе розвиток, а кому ― відпочинок? Дізнайтеся в гороскопі на 13 лютого від екстрасенсів СТБ.

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Овен

У неділю в Овнів буде забагато енергії. Ви повинні використовувати її з розумом. Будьте обережні, щоб нікого не засмутити негативними коментарями.

Телець

Тельці, тримайтеся подалі від людей, які обіцяють вам занадто багато. Через них ви можете зазнати збитків на всіх рівнях. Довіряйте своєму внутрішньому голосу.

Близнюки

У неділю співчуття та емпатія Близнюків зіграють на їхню користь. Подаруйте собі в цей день трохи більше дозвілля і побережіть свої сили.

Рак

Раки, не чекайте занадто багато, коли справа доходить до кохання. Ваш час іще не настав. Проведіть дозвілля з друзями і розділіть з ними свої печалі.

Лев

Внутрішній порив домінуватиме над Левами в неділю. Він відправить вас на пошуки кохання, щастя й радості життя.

Діва

Зараз ви переживаєте період розвитку. Ви зможете розширити свої знання, соціальні зв’язки і позитивний вплив. Не зупиняйтеся і застосуйте всю свою чарівність.

Терези

Терези, ви повинні більше боротися за свої інтереси на цей момент. Не здавайтеся! Ви можете досягти того, чого хочете, тільки якщо повірите в себе.

Скорпіон

Оточіть себе приємною компанією в неділю. Ви маєте більше спілкуватися та обмінюватися ідеями в цей день. Не залишайтеся самі!

Стрілець

Стрільці, незабаром на вас чекає пропозиція про роботу, в якій ви зможете реалізувати себе і свої ідеї. Підготуйтеся до цього і займіться саморефлексією.

Козеріг

У неділю в Козерогів з’явиться шанс зайнятися новими цікавими речами. У цей день також можливі фінансові проблеми. Будьте обережні.

Водолій

13 лютого життєва енергія Водоліїв буде на підйомі. Якщо раніше у вас було відчуття застою, то тепер це зміниться. Сміливо складайте в неділю плани на майбутнє. Вони мають усі шанси на реалізацію.

Риби

Зірки рекомендують Рибам менше сумніватися в неділю. Ваш коктейль чарівності, сили і загадкової аури просто неперевершений. Довіртеся собі і зробіть наступний крок.

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