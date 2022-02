Гороскоп на 13 лютого 2022 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку в неділю. Кому день принесе розвиток, а кому ― відпочинок? Дізнайтеся в гороскопі на 13 лютого від екстрасенсів СТБ.

Більше на тему: Місячний календар на лютий 2022: вдалі дні для будь-яких починань

У неділю в Овнів буде забагато енергії. Ви повинні використовувати її з розумом. Будьте обережні, щоб нікого не засмутити негативними коментарями.

Тельці, тримайтеся подалі від людей, які обіцяють вам занадто багато. Через них ви можете зазнати збитків на всіх рівнях. Довіряйте своєму внутрішньому голосу.

У неділю співчуття та емпатія Близнюків зіграють на їхню користь. Подаруйте собі в цей день трохи більше дозвілля і побережіть свої сили.

Раки, не чекайте занадто багато, коли справа доходить до кохання. Ваш час іще не настав. Проведіть дозвілля з друзями і розділіть з ними свої печалі.

Внутрішній порив домінуватиме над Левами в неділю. Він відправить вас на пошуки кохання, щастя й радості життя.

Зараз ви переживаєте період розвитку. Ви зможете розширити свої знання, соціальні зв’язки і позитивний вплив. Не зупиняйтеся і застосуйте всю свою чарівність.

Терези, ви повинні більше боротися за свої інтереси на цей момент. Не здавайтеся! Ви можете досягти того, чого хочете, тільки якщо повірите в себе.

Оточіть себе приємною компанією в неділю. Ви маєте більше спілкуватися та обмінюватися ідеями в цей день. Не залишайтеся самі!

Стрільці, незабаром на вас чекає пропозиція про роботу, в якій ви зможете реалізувати себе і свої ідеї. Підготуйтеся до цього і займіться саморефлексією.

У неділю в Козерогів з’явиться шанс зайнятися новими цікавими речами. У цей день також можливі фінансові проблеми. Будьте обережні.

13 лютого життєва енергія Водоліїв буде на підйомі. Якщо раніше у вас було відчуття застою, то тепер це зміниться. Сміливо складайте в неділю плани на майбутнє. Вони мають усі шанси на реалізацію.

Зірки рекомендують Рибам менше сумніватися в неділю. Ваш коктейль чарівності, сили і загадкової аури просто неперевершений. Довіртеся собі і зробіть наступний крок.

Більше на тему: Графік магнітних бур на лютий 2022: як справлятися з поганим самопочуттям

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.