Що відбуватиметься у світі дизайну нігтів у найближчий рік? Відразу обмовимося: будь-який модний та красивий манікюр починається з ретельної підготовки. А докладніше про тренди в манікюрі 2022 року ― далі в матеріалі.

Манікюр і макіяж у дусі імпресіоністів продовжує хвилювати уяву стилістів і візажистів (популярніші сьогодні хіба що абстракціоністи). Радимо не ускладнювати завдання: озбройтеся різнокольоровими лаками та манікюрним пензлем і повторіть образ із показу Pyer Moss. Півтора десятка яскравих недбалих мазків, нанесених уздовж нігтьової пластини, не тільки матимуть стильний та ефектний вигляд, а й візуально подовжать пальці.

Довгі нігті, що звужуються до кінчиків, — один з найгарячіших трендів останніх років. І це зрозуміло: з одного боку, такий манікюр здається легковажним і невимушеним, а з іншого — потребує серйозного підходу. Якщо ви хочете створити денний манікюр з родзинкою, беріть приклад з майстрів, які працювали на показі Oscar de la Renta. Нігті моделей, нафарбовані ніжним персиковим лаком, вони прикрасили білими делікатними цятками. Схожий манікюр був помічений і на шоу rag&bone.

Щоб адаптувати образ до трендів року, радимо тримати рівняння на моделей з показу Ulla Johnson. Соковита червона «кома» на бічній поверхні нігтя забезпечить точне влучання в модну ціль.

Цікавий варіант френчу ми побачили на шоу Oscar de la Renta. Основну частину нігтьової пластини нафарбували світло-бежевим лаком, а кінчики виділили пастельним помаранчевим. Такий нейл-арт чудово підійде для літа і, безумовно, найкраще пасуватиме до довгих нігтів.

2022-й точно буде роком нейл-арту, тож якщо ви давно мріяли прикрасити нігті чимось таким, зараз саме час. Ми радимо не обмежуватись однією ідеєю, а дати волю фантазії. Як вам такий задум: ​​оформити всі нігті абсолютно різними візерунками?

