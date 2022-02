Як правильно доглядати за волоссям? Напевно, кожну дівчину хвилює це питання. Відповідь знає чарівна актриса серіалів СТБ «Загадка для Анни» та «Зникла наречена» Даша Трегубова. Ми вже розповіли, як одягатися стильно щодня. А сьогодні відкриємо секрет догляду за волоссям. Подробиці — в матеріалі!

Красиве та блискуче волосся — мрія кожної дівчинки. Але щоб воно виглядало сяючим і здоровим, потрібно знати правила догляду. Турбота про волосся включає в себе багато пунктів, починаючи з миття голови і закінчуючи вибором індивідуального гребінця. Що ж робити, щоб завжди мати красиву шевелюру?

1. Дізнайтеся все про свій тип волосся

Перш ніж почати лікувати волосся, дізнайтеся його тип і структуру. У всіх людей воно різне: сухе та жирне, нормальне та змішане. Типи волосся визначають особливості догляду за ним. Правильно підібрані препарати впливають на поліпшення росту волосся і його структури.

2. У догляді за волоссям використовуйте якісний шампунь

Запам’ятайте: не можна мити голову часто! При кожному митті голови руйнується захисний шар і втрачається еластичність. Якщо ви не можете відмовитися від цієї звички — використовуйте спеціальні м’які шампуні, які можна застосовувати щодня.

Правильний догляд за волоссям і спеціальні засоби навіть при регулярному митті голови відновлять сяяння вашої шевелюри. Перед миттям змащуйте кінчики кокосовою олією, щоб воно менше сіклося по всій довжині.

3. Мийте голову теплою водою

Правильний догляд за волоссям вимагає і ретельного миття голови. Правильно доглядати за волоссям можна, якщо завжди контролювати температурний режим води. Контрастні переходи від теплої до прохолодної води стимулюють ріст вашого волосся.

Найоптимальніша температура води — температура тіла, а саме 36 градусів.

4. Після миття голови застосовуйте бальзами та кондиціонери

Бальзам — саме той засіб, який поліпшить стан і зовнішній вигляд волосся. Але його краще наносити тільки на висушені кінчики для зволоження.

Як же правильно вибрати бальзам для догляду за волоссям? Відповідь очевидна — відштовхуйтесь від вашого типу волосся і його стану. Вдало підібраний бальзам, як і шампунь, — найкращий засіб для догляду за сухим волоссям.

Не варто сильно захоплюватися кондиціонером, але і забувати про нього теж не потрібно. Цей засіб полегшує розчісування довгого і густого волосся. Кондиціонер неодмінно захистить ваші локони під час сушіння феном.

Після його використання волосся стає більш слухняним.

5. Не розчісуйте волосся після миття

Косметологи не рекомендують розчісувати мокре волосся. Це провокує його ламкість і призводить до посічених кінчиків. Але що ж робити, якщо помили голову і поспішаєте?

Звичайно, можна розчесати волосся, але тільки після нанесення легкого кондиціонера. Таким способом набагато простіше розплутати ваші локони. Також не забувайте застосовувати гребінь з рідкими зубцями, який майже не завдає шкоди.

6. Обстригайте посічені кінчики

Правильний догляд за волоссям забезпечить вам здорові та красиві локони. Тому позбуватися посічених кінчиків потрібно обов’язково. Обрізавши навіть пару сантиметрів, волосся буде виглядати набагато охайнішим.

Пам’ятайте, що посічені кінчики не можна ніяк вилікувати, вони постійно плутаються і електризуються, надаючи вам недоглянутий вигляд.

7. Не сушіть часто волосся феном

Постійне використання фена призводить до жирності та ламкості волосся. Тому намагайтеся сушити волосся природним способом. Вплив гарячого повітря діє дуже негативно на стан ваших пасом.

Якщо немає іншого варіанту — використовуйте функцію холодного повітря. Такий догляд за волоссям дасть дуже хороший результат вже за кілька місяців.

Популярна ведуча та актриса Даша Трегубова — володарка красивих блондинистих локонів. Постійні зачіски, накрутки і використання різних засобів — все це позначається на якості її волосся. А йому жінка приділяє особливу увагу, оскільки після зйомок пасма іноді страждають.

«Кілька років тому, після досить тривалого і складного проекту, моє волосся стало дуже слабким і пошкодженим. Я навіть зважилася на коротку стрижку і відтоді активно доглядаю за ним», — каже актриса та ведуча «Х-фактор».

Даша Трегубова точно знає, як правильно доглядати за волоссям, і відкрила свої секрети краси:

