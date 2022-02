Гороскоп на 12 лютого 2022 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку в суботу. Що особливе має відбутися в цей день? Чого краще уникати, а на що треба звернути увагу? Дізнайтеся в гороскопі на 12 лютого від екстрасенсів СТБ.

Більше на тему: Гороскоп на лютий 2022 від Хаяла Алекперова: чого чекати кожному із знаків зодіаку

У суботу в стосунках Овнів може зрости напруга. Не давайте партнерові приводу для ревнощів. Самотні Овни мають усі шанси для романтичного знайомства.

Зірки віщують Тельцям день повний домашніх клопотів. Але здебільшого вони будуть приємними. Увечері на вас може чекати візит друга або родича. Будьте до нього готові.

Субота сприятиме поліпшенню здоров’я Близнюків. Поєднання релаксації та фізичних вправ поверне вас у форму. Також у цей день можлива приємна новина.

У житті Раків нарешті все налагоджується. Постарайтеся в суботу утриматися від дискусій з друзями. Вечір варто присвятити відпочинку.

У суботу Леви можуть відчути себе самотніми в партнерстві. Але не варто відразу здаватися. Адже стосунки ― це праця. Нічого не плануйте на суботу і дозвольте розпоряджатися долі.

Діви, у вас є всі сили вистояти. Тому в суботу проблеми швидко вирішаться. Не будьте занадто критичні до себе і оточуйте себе тільки позитивними людьми.

Більше на тему: Фінансовий гороскоп на лютий 2022 року за знаками зодіаку від Хаяла Алекперова

У суботу на Терезів можуть чекати побутові проблеми. Але з допомогою близьких ви з усім впораєтеся. Вечір краще присвятити спокійному відпочинку вдома.

Скорпіони, довіряйте собі трохи більше. У вас великий потенціал, використовуйте його! Не забудьте приділити в суботу час близьким людям.

Зірки рекомендують Стрільцям влаштувати собі відпочинок поза домом у суботу. Піддайтеся своїм бажанням і зробіть щось незвичайне. Це зарядить вас енергією на весь тиждень.

Козероги, не сумнівайтеся в собі. Гарні ідеї повинні бути реалізовані якомога швидше. Відсуньте всі проблеми вбік ― і вперед!

У суботу на Водоліїв чекає день, наповнений гармонією. Відмовтеся від робочих справ і приділіть час собі. Зробіть те, про що давно думаєте, і станьте нарешті щасливішими.

Риби, в пориві ентузіазму ви легко можете переоцінити себе та інших. Довіряйте серцю, але дійте, як підказує розум. Також варто приділити час зміцненню здоров’я.

Більше на тему: Гороскоп на тиждень з 7 по 13 лютого 2022 року

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.