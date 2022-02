З понеділка по четвер о 18:05 на СТБ виходять нові епізоди серіалу «Слід» виробництва компанії SPACE Production, де показують роботу ОСА ― найкращої детективної агенції країни. Це українська адаптація відомого формату компанії «TeleAlliance Israel». У чому унікальність і що взагалі відомо про улюблений серіал «Слід»? Подробиці читайте в матеріалі.

«Слід» ― українська адаптація відомого формату компанії «TeleAlliance Israel», над якою працює компанія «SPACE Production». Цікаво, що для добору акторського складу проєкту було проведено найчисельніший кастинг в історії України: 10 тисяч професійних і непрофесійних акторів з різних країн пройшли проби. Також у знімальному павільйоні побудували цілий офіс: лабораторію, переговорну кімнату, морг і тир, кімнату для допитів із задзеркальною тіньовою, кухню для відпочинку та кабінети співробітників.

У серіалі «Слід» фігурує спеціальна агенція «ОСА», яка за допомогою наукових і цифрових технологій розслідує надважкі злочини. Особливість проєкту в тому, що розслідування йде не від свідка до свідка, а від доказів до доказів.

ОСА (Особлива Слідча Агенція) об’єднує унікальних фахівців різних галузей: патологоанатомів, балістів, аналітиків, оперативників, біологів, хіміків, програмістів, детективів та ін. Усі вони ― фахівці екстракласу. На чолі організації стоїть Ольга Сергіївна Косач, яку колеги прозвали «Осою». Під її керівництвом вони проводять весь спектр складних експертиз, досліджень і надають допомогу поліції в розкритті найбільш тяжких злочинів.

Початковий склад ОСА збирала Ольга Косач (окрім її заступника Віктора Шаблія), щоб розправитися з жахливим убивцею, якого довгий час ніхто не міг упіймати. Тримаючи планку, ОСА займається найскладнішими розслідуваннями, іноді провокативними. Спочатку на Ольгу тис її колишній колега і керівник генерал, проте згодом виклики від нього стали не такими частими.

У серіях 2022 року в ОСА вже працює троє науковців-експертів у різних галузях, двоє патологоанатомів-судмедекспертів та чимало оперативників. На відміну від американських чи російських серіалів, працівники високопрофесійні та не допускають службових романів, сюжет лише іноді розкриває цікаві подробиці з особистого життя героїв.

Кожен з нас зможе не лише дізнатися багато нового й цікавого про методи проведення слідства, переконатися в невідворотності покарання, а й повірити в те, що ідеальних злочинів не існує. Для посилення видовищності як декорації використовуються найсучасніші матеріали й технології, у тому числі найновіші тачскрин-монітори. За їх допомогою можна працювати з інформацією на величезному сенсорному полотні. Цікаво ще й те, що в масовому продажі такі екрани з’являться не раніше 2023 року.

