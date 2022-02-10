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Манікюр на короткі нігті на зиму 2022: тренди

10.02.2022

З настанням холодів багато дівчат хочуть мати не менш ефектний вигляд, ніж у теплу пору року. У цьому може допомогти модний манікюр. Які тренди нігтьової індустрії чекають на нас цього сезону? У нашому матеріалі ми зібрали для вас ідеї модного манікюру на короткі нігті на зиму 2022 року.

Маникюр на короткие ногти на зиму 2022

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Гарний і стильний манікюр — це невід’ємна частина образу будь-якої жінки. Взимку 2022 року модними кольорами будуть переважно темні: бордовий, червоний, зелений, синій, фіолетовий і чорний.

Маникюр на короткие ногти на зиму 2022

Маникюр на короткие ногти на зиму 2022

Маникюр на короткие ногти на зиму 2022

Проте в тренді залишаться і нюдові відтінки.

Маникюр на короткие ногти на зиму 2022

Для найсміливіших модниць підійде колір металік.

Маникюр на короткие ногти на зиму 2022

Щодо дизайну, то свою популярність не втратить манікюр з геометричними візерунками.

Маникюр на короткие ногти на зиму 2022

Трендовим залишиться і манікюр, виконаний у техніці омбре.

Маникюр на короткие ногти на зиму 2022

Манікюр 2022 у стилі мінімалізм відмінно підійде як на щодень, так і для урочистих нагод.

Маникюр на короткие ногти на зиму 2022

Маникюр на короткие ногти на зиму 2022

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