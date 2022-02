Гороскоп на 11 лютого 2022 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку в п’ятницю. Що особливе має відбутися в цей день? Чого краще уникати, а на що треба звернути увагу? Читайте гороскоп на 11 лютого від екстрасенсів СТБ.

Більше на тему: Гороскоп на тиждень з 7 по 13 лютого 2022 року

У п’ятницю в роботі Овнів можуть виникнути складнощі. Не миріться з тим, що на вас знову і знову перекладають чужу відповідальність. Зараз саме час дати відсіч.

Ви не повинні перебільшувати проблеми, які є у ваших стосунках. Спробуйте щось змінити в собі. Позитивні впливи сприяють вашим поточним справам.

Близнюки, будуйте великі плани. У п’ятницю вам усе вдаватиметься. Тепер можна зітхнути з полегшенням, адже найбільші неприємності вже позаду.

Якщо ви хочете об’єктивно і чесно оцінити свою душевну рівновагу, зараз для цього дуже вдалий момент. У п’ятницю оточення буде в захваті від вас. Залишайтеся на висоті.

Гарне оточення позитивно впливає на життєву енергію Левів. Тому зірки рекомендують вам у п’ятницю виділити кілька годин для спілкування з близькими.

Діви, глибоко всередині вас ідуть імпульси, які кажуть вам, що настав час діяти. І це справді так. Будьте сміливішими у своїх думках і вчинках.

Більше на тему: Любовний гороскоп на лютий 2022 для кожного знака зодіаку від Хаяла Алекперова

Зараз у Терезів період свободи дій. Тож саме час подбати про себе. Увечері ви можете зіткнутися з неочікуваним візитом.

Скорпіони, не дозволяйте нікому контролювати ваше життя. Покладайтеся тільки на себе і ухвалюйте всі важливі рішення самостійно. Тоді ви досягнете мети.

Стрільці, ви розвиваєте в собі певну наполегливість у досягненні поставлених цілей. І це добре. Але пам’ятайте, що в усьому має бути міра.

Усю п’ятницю Козерогам доведеться справлятися з дедлайнами на роботі. Запасіться терпінням та оптимізмом, адже вже ввечері на вас чекає приємна зустріч.

Водолії, не хвилюйтеся, скоро все знову буде під вашим контролем. Побалуйте себе заслуженим відпочинком після роботи.

У п’ятницю не дозволяйте нічому перешкодити вам піти. Нові перспективи відкриваються саме тоді, коли відбуваються зміни. Адже це дає змогу подивитися на речі з іншої позиції.

Більше на тему: Місячні затемнення 2022: коли і до чого готуватися

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.