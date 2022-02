10 лютого на екранах українських кінотеатрів вийшов блокбастер із зірками світового рівня. Disney руками 20th Century Studio представили увазі нову екранізацію легендарного роману пера Агати Крісті «Смерть на Нілі». Фільм безпосередньо пов’язаний зі «Вбивством у “Східному експресі”» 2017 року.

Нещодавно гігант кіноіндустрії Disney узявся перезапускати популярні класичні кіноісторії, що дуже полюбилися глядачам. Тепер черга дійшла до екранізації романів про бельгійського детектива Еркюля Пуаро Агати Крісті ― спочатку «Вбивство у “Східному експресі”», а тепер і «Смерть на Нілі». Знімання фільму збіглося в часі зі скандалом навкруги актора Армі Гаммера, якого кілька колишніх звинуватили в сексуальному насильстві та збочених знущаннях. Виконавця однієї з головних ролей хотіли навіть «вирізати», проте, врешті, залишили все як є.

Звісно, «Смерть на Нілі» 2022 радше є ремейком фільму 1978 року Дона Гіллерміна, тому що автор сценарію Майкл Грін майже повністю переписав усю історію, надаючи глядачеві можливість ознайомитися із зовсім іншими героями, іншими обставинами, розслідуванням і навіть розв’язкою. Можливо, це й гарна ідея: «Смерть на Нілі» 2022 року ― переосмислення класичного роману. Хоча в око все одно впадає багато речей, зовсім не притаманних часу подій ― кінцю 30-х років ХХ століття.

Сценарист Майкл Грін відверто додав історії емоційності й трагізму, проте начисто прибрав той неповторний дух першої третини ХХ століття ― епохи джентльменів та леді, високих манер, символізму і честі. Персонажам надали радше ментальність підлітків початку ХХІ століття і повністю замінили соціальні проблеми, на тлі яких відбувалися події, ― політика Німеччини Гітлера, тероризм, ксенофобія та нестабільна ситуація на міжнародній арені.

Крім того, у новому фільмі Еркюль Пуаро отримав додаткову драматичну сюжетну лінію, яка, проте, залишає більше запитань, аніж відповідей. Детектив не просто допомагає Ліннет Ріджвей-Дойл та її молодому чоловікові Саймону, яких переслідує його колишня ― Жаклін (Джекі) де Бельфор. Пуаро вирішує сердечні проблеми і стикається з расовою дискримінацією.

Еркюль замість друга полковника Рейса із МІ 6 зустрічається з давнім другом мосьє Буком, який виконує роль Рейса ― розповідає дещо про гостей та майбутніх підозрюваних Пуаро. Крім того, замість терориста, маємо лесбійку-комуністку, араба-лорда, який переживає через свій титул, і темношкірих співачку та її доньку, до яких ставляться упереджено. Сер Чарльз Віндлешем та Карл Бесснер стають одною особою ― закоханим у Ліннет аристократом, а сюжетна лінія покоївки Ліннет зовсім стерта. Тому новий фільм дуже відрізняється від історії Агати Крісті, і для всіх глядачів розвиток подій буде приємним сюрпризом.

Варто зазначити, що із завданням адаптації Грін упорався відмінно ― стрічка вирізняється динамічним цікавим сюжетом, навіть із яскравими екшн-сценами.

Disney порадував яскравою та масштабною картинкою: пейзажі Єгипту вражають красою та детальністю, пароплав «Карнак» дає змогу оцінити узбережжя Нілу, а зйомки з висоти пташиного польоту просто зачаровують. Тимчасом, кадри Першої світової нагадують інший фільм студії ― «Кінгс Мен» 2022 року, а сцени в ресторані ― старий добрий нуар, який у 30-х роках ще не розквітнув так, як у 40-х і 50-х.

Гра акторів вражає ― помітна хімія і старанність, а особливі заслуги в Армі Гаммера та Емми Макі ― недарма сцени з актором не перезняли. Емма майстерно показує всю натуру Жаклін: розумна, прекрасна, пристрасна жінка, яка зачаровує всіх навколо, щойно з’явившись. Її танець із героєм Гаммера Саймоном на початку фільму та протистояння парі змушують глядачів переживати гаму емоцій, проте не залишають байдужими.

Галь Гадот зіграла освічену аристократку, яка самостійно веде бізнес і управляє імперією після смерті батька. Вона звикла досягати свого, проте демонструє всю ніжність, на яку тільки здатна, і творить дива на екрані.

Кеннет Брана ж, як і решта акторів, повністю забуває про манери епохи славетного детектива і демонструє ― Еркюль Пуаро не залізний і не беземоційний. Найперше, що ми дізнаємося, ― він кохав і був коханим, пережив трагедію і після подій фільму знову стикається з душевними проблемами. Крім того, він вірний друг і добра милосердна людина.

На жаль, кілька відомих акторів та акторок не отримують можливості уповні продемонструвати талант, і як герої «Гри престолів», їх альтер его з’являються, просто щоб померти на екрані.

Загалом, «Смерть на Нілі» 2022 ― яскравий і драматичний фільм, винахідливо переосмислений Кеннетом Браною, Марком Гордоном, Саймоном Кінбергом, Майклом Шефером, Рідлі Скоттом та ін. Звичайно, не тільки шанувальники Агати Крісті або перших екранізацій зможуть оцінити нову стрічку. «Смерть на Нілі» 2022 не залишить байдужим нікого.

