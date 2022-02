Брови 2022: модні тенденції

Багато хто каже, що брови роблять обличчя. І це зовсім недаремно. Вдала форма і дизайн брів можуть зробити очі виразнішими, а обличчя молодшим. Крім того, вони здатні підкреслити стиль дівчини. Дивіться модні тенденції брів у 2022 році, щоб дібрати свій ідеальний варіант.

Багато візажистів приділяють особливу увагу бровам, адже вони освіжають обличчя, роблять його молодшим і привабливішим. Зробивши один тільки макіяж брів, ви вже матимете набагато яскравіший вигляд.

Отже, в 2022 році у моді будуть такі тенденції в дизайні брів:

Уже кілька років тренд на густі брови залишається актуальним. Не стане винятком і 2022 рік. Густі й широкі брови вважаються піком трендовості, і їх носять найвідоміші зірки Голлівуду.

Якщо ж ви від природи не маєте густих брів, то є один секрет. Щіточку можна натерти сухим милом і розчесати нею брови. Це додасть їм об’єму і зафіксує форму.

Ми часто чуємо, що брови можуть відрізнятися від волосся лише на 1―2 тони, але багато хто цим нехтує. Цього сезону візажисти закликають дівчат змінити підхід до тонування брів. Вони не мають сильно виділятися на тлі інших рис обличчя і максимально підходити під колір волосся.

Брови, зачесані нагору, продовжують підкорювати модниць і залишаються в тренді 2022 року. Така укладка буде дуже стильною і надасть вашому образу сміливості.

Тренд на мінімальний макіяж продовжиться в 2022 році. Він також буде актуальним і в дизайні брів. Щоб вони вийшли модними, достатньо їх причесати щіточкою з безбарвним гелем. І вуаля, трендові брови готові!

Що стосується форми брів, то вона повинна бути максимально природною. Найактуальнішою формою буде пряма лінія з невеликим вигином до кінця.

