У другому місяці нового року українці відзначать кілька важливих урочистих подій. Серед них і Китайський Новий рік, і День святого Валентина, і початок Масниці. СТБ розповість, чи будуть додаткові вихідні в лютому 2022 року.

Почнемо з того, що в третьому місяці зими буде 28 днів, тому що 2022 рік не високосний.

Незважаючи на те, що напередодні свят робочий день українців скорочується на 1 годину, у лютому цього не відбудеться. Причина ― державних свят цього місяця не буде.

