Вихідні в лютому 2022: чи будуть додаткові
09.02.2022
У другому місяці нового року українці відзначать кілька важливих урочистих подій. Серед них і Китайський Новий рік, і День святого Валентина, і початок Масниці. СТБ розповість, чи будуть додаткові вихідні в лютому 2022 року.
Почнемо з того, що в третьому місяці зими буде 28 днів, тому що 2022 рік не високосний.
Робочі дні: 1–4, 7–11, 14–18, 21–25 та 28 лютого.
Вихідні дні: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 та 27 лютого.
Незважаючи на те, що напередодні свят робочий день українців скорочується на 1 годину, у лютому цього не відбудеться. Причина ― державних свят цього місяця не буде.
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