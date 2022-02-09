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Вихідні в лютому 2022: чи будуть додаткові

09.02.2022

У другому місяці нового року українці відзначать кілька важливих урочистих подій. Серед них і Китайський Новий рік, і День святого Валентина, і початок Масниці. СТБ розповість, чи будуть додаткові вихідні в лютому 2022 року.

Почнемо з того, що в третьому місяці зими буде 28 днів, тому що 2022 рік не високосний.

Робочі дні: 14, 711, 1418, 2125 та 28 лютого.

Вихідні дні: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 та 27 лютого.

Незважаючи на те, що напередодні свят робочий день українців скорочується на 1 годину, у лютому цього не відбудеться. Причина ― державних свят цього місяця не буде.

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