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Мода 2022: які сумки в тренді цієї зими

09.02.2022

Сумка ― незамінний аксесуар для кожної дівчини. Вона підкреслює образ і створює в ньому акценти. Щоб сумка була не тільки практичною, а й модною, важливо знати тенденції зимового сезону. Читайте в нашому матеріалі, які сумки будуть у тренді взимку 2022 року.

Мода 2022: какие сумки в тренде этой зимой

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Тоут

Практичність продовжує підкорювати світові подіуми, і її можна побачити і в сумках-тоут. Такий аксесуар вирізняється хорошою місткістю, а також своєю зручністю.

Мода 2022: какие сумки в тренде этой зимой

Мода 2022: какие сумки в тренде этой зимой

Бахрома

У модних сумках зими 2022 важливу роль, як і раніше, відіграватиме бахрома. Вона може бути будь-якою: від тонкої і витонченої до широкої і довгої.

Мода 2022: какие сумки в тренде этой зимой

Логотипи і монограми

Логотипи і монограми будуть актуальні цієї зими не тільки в одязі, а й у сумках. Тому з таким аксесуаром ви точно матимете стильний вигляд.

Мода 2022: какие сумки в тренде этой зимой

Сумки з ланцюгами

Сумки з ручкою-ланцюгом продовжують залишатися на піку моди. Такий аксесуар підійде як на щодень, так і на свято.

Мода 2022: какие сумки в тренде этой зимой

Мода 2022: какие сумки в тренде этой зимой

Хутряні сумки

Хутряні сумки підкорили модні подіуми і зостануться в тренді і взимку 2022 року. Зовсім не дивно, адже такі милі аксесуари не можуть залишити байдужим.

Мода 2022: какие сумки в тренде этой зимой

Мода 2022: какие сумки в тренде этой зимой

Джерело фото: pinterest.com

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