Місячний календар на лютий 2022: коли повний місяць

Лютий 2022 року почнеться з фази молодика, коли освітленість супутника Землі становитиме 0% і ми не зможемо побачити його на небі. Після цього до середини лютого йде період зростання Місяця. 16 лютого на нас чекає повня, яка в народі також відома як «Сніговий Місяць». Сонячних чи місячних затемнень в останньому місяці цієї зими не буде.

