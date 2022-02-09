Місячний календар на лютий 2022: коли повний місяць

Лютий 2022 року почнеться з фази молодика, коли освітленість супутника Землі становитиме 0% і ми не зможемо побачити його на небі. Після цього до середини лютого йде період зростання Місяця. 16 лютого на нас чекає повня, яка в народі також відома як «Сніговий Місяць». Сонячних чи місячних затемнень в останньому місяці цієї зими не буде.

1 лютого ― молодик (7:46 за київським часом);

2–7 лютого ― Місяць, що росте;

8 лютого ― перша чверть (місяць освітлений на 50%);

9–15 лютого ― Місяць, що росте;

16 лютого ― повня (18:56 за київським часом);

17–23 лютого ― спадний Місяць;

24 лютого ― остання чверть (місяць освітлений на 50%);

25–28 лютого ― спадний Місяць.

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