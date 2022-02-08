Церковні свята в лютому 2022: календар за днями
Лютий 2022 року принесе православним вірянам відразу кілька важливих церковних свят. Серед них ― Стрітення Господнє, Вселенська батьківська субота і Масниця. Які ще церковні свята чекають православних вірян у лютому 2022 року ― дізнайтеся в нашому календарі.
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1 лютого ― преподобних Макарія Великого і Макарія Печерського.
2 лютого — преподобного Євфимія Великого.
4 лютого — апостола від 70-ти Тимофія.
5 лютого — священномученика Климента і Агафангела Римлянина.
7 лютого — святителя Григорія Богослова; ікони Божої Матері «Утамуй моя печалі».
9 лютого — перенесення мощей святителя Івана Златоуста.
12 лютого — Собор трьох святителів.
13 лютого — безсребреників мучеників Кіра та Івана; мучениці Афанасії і дочок її: Феодотії, Феоктисти та Євдоксії.
14 лютого — передсвято Стрітення Господнього.
15 лютого — Стрітення Господнє.
16 лютого — праведного Симеона Богоприїмця та Анни Пророчиці.
21 лютого — великомученика Феодора Стратилата; пророка Захарія Серповидця.
24 лютого — священномученика Власія Севастійського.
25 лютого — Іверської ікони Божої Матері.
26 лютого — Вселенська батьківська субота.
28 лютого — Масниця (початок Сирної седмиці).
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