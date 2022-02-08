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Кавовий скраб для рук: рецепт приготування та використання

08.02.2022

Кавовий скраб для рук  це просто й ефективно. З його допомогою ви зробите шкіру рук молодшою, м’якою і шовковистою. Читайте, як готувати кавовий скраб для рук і як його використовувати.

кофейный скраб

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На руках шкіра, порівняно з іншими частинами тіла, дуже тонка і частіше піддається подразненням. Мийні засоби і температурні коливання роблять її сухою і, як наслідок, провокують ранню появу зморщок. Але запобігти цьому негативномву впливу доволі просто – регулярно підживлювати і зволожувати шкіру. Але перш ніж нанести крем, шкіру слід «оновити». Приготувати скраб у домашніх умовах набагато дешевше, ніж купити, та і робити його простіше простого.

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Як зробити кавовий скраб для рук:

Для приготування косметики з кави для догляду за шкірою потрібно вибирати якісні сорти Арабіки або Робусти.

Косметологи радять, що краще брати свіжомелену зернову каву. Але підійде і кава з пачки, і свіжа кавова гуща, яка залишається після заварювання.

  1. Кавову гущу потрібно змішати з рідким милом, сметаною або медом.
  2. Можна додати пару крапель оливкової олії або вітаміну Е, це зробить шкіру більш шовковистою.

Ось і все – скраб готовий.

Як використовувати кавовий скраб для рук:

  1. Потрібно нанести кавовий скраб на руки, помасажувати і змити теплою водою.
  2. Після скрабування найкраще нанести живильний або зволожувальний крем.

Повторюйте цю процедуру щоранку, і результат не змусить себе чекати!

скраб із кави

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