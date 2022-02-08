У лютому 2022 року очікується кілька магнітних бур середньої та незначної сили, які можуть вплинути на самопочуття метеозалежних людей. Щоб вчасно підготуватися і не планувати важливих справ на потенційно небезпечні дні, дізнайтеся, коли чекати магнітні бурі в лютому 2022 року в матеріалі СТБ.

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Як і Місяць, Сонце сильно впливає на клімат та здоров’я людей. Вибухи на світилі провокують хвилі, які призводять до геомагнітних збурень на Землі, що можуть частково впливати на наше життя.

Люди з хронічними захворюваннями певного типу схильні відчувати зміни погоди досить гостро ― можуть запалюватися уражені органи чи боліти переломи та пошкоджені сухожилля. Однак це стосується лише невеликої частки населення Землі. Інші можуть лише відчувати перепади настрою чи втому.

Графік магнітних бур на лютий 2022 року:

4―5 лютого буде збурення до 5 балів із 10 ― його може відчути багато хто.

10―12 лютого магнітна буря буде зростаючою: 11 лютого настане пік і найважчий день; 10 та 12 лютого збурення будуть по 4 бали, 11 ― від 5 із 10.

19―24 лютого можливі незначні та середні геомагнітні збурення, які відчує мало хто. Експерти не оцінюють більше ніж 4 бали.

Як упоратися з поганим самопочуттям під час магнітних бур?

Магнітні бурі в лютому насамперед можуть впливати на настрій та сон. Втома і поганий настрій можуть загрожувати конфліктами і сварками, а відтак можна перенервувати і спровокувати якісь проблеми. Однак можуть загострюватись і хронічні хвороби. Як убезпечити себе на час магнітних бур – звіряйтесь зі списком:

Якщо ви не звикли робити це зазвичай, варто ретельно стежити за здоров’ям ― фізичним та душевним. Не нервуйте і не приймайте все близько до серця.

Намагайтеся харчуватися здоровою їжею, не зловживати алкоголем, цигарками, добре виспатися.

Регулярно гуляйте на свіжому повітрі, провітрюйте оселю, офіс.

Пийте багато води ― це корисно для організму.

Не варто планувати важливі поїздки та грандіозні зустрічі ― погане самопочуття може бути не тільки у вас і може все зіпсувати.

Якщо хронічна хвороба при загостренні може бути небезпечною ― тримайте під рукою аптечку з усіма необхідними засобами, будьте на зв’язку з лікарем-фахівцем.

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