У лютому 2022 року очікується кілька магнітних бур середньої та незначної сили, які можуть вплинути на самопочуття метеозалежних людей. Щоб вчасно підготуватися і не планувати важливих справ на потенційно небезпечні дні, дізнайтеся, коли чекати магнітні бурі в лютому 2022 року в матеріалі СТБ.

Більше на тему: Ретроградний Меркурій у 2022 році: коли буде та як впливає на життя

Як і Місяць, Сонце сильно впливає на клімат та здоров’я людей. Вибухи на світилі провокують хвилі, які призводять до геомагнітних збурень на Землі, що можуть частково впливати на наше життя.

Люди з хронічними захворюваннями певного типу схильні відчувати зміни погоди досить гостро ― можуть запалюватися уражені органи чи боліти переломи та пошкоджені сухожилля. Однак це стосується лише невеликої частки населення Землі. Інші можуть лише відчувати перепади настрою чи втому.

Магнітні бурі в лютому насамперед можуть впливати на настрій та сон. Втома і поганий настрій можуть загрожувати конфліктами і сварками, а відтак можна перенервувати і спровокувати якісь проблеми. Однак можуть загострюватись і хронічні хвороби. Як убезпечити себе на час магнітних бур – звіряйтесь зі списком:

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.