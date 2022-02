Сезон зими 2022 дає нам нові тренди жіночого взуття, з якими неодмінно варто ознайомитися і розглянути фотозвіти з останніх модних показів, де топові модельєри представили свої новинки жіночого взуття в різних стилях.

Переплетення стилів і напрямів, що знайшло своє відображення у трендових парах взуття на холодний сезон 2021/2022, забезпечить модницям ненудні, зухвалі та сміливі новинки взуття.

Дуже яскраво буде виражений стиль 70-х, елементи якого дизайнери втілили в ультрамодному взутті з різними підошвами, платформою та безліччю варіацій підборів, цікавими матеріалами та оздобленням.

Тракторна підошва ― один із модних трендів цієї зими, який просто неможливо не помітити. Коли на вулиці достатньо похолодає, пропонуємо слідом за лоферами та брогами на масивній підошві переходити на черевики челсі з рифленим низом. Знайти потрібну пару буде неважко, адже практично в кожного бренду є хоч одна модель челсі на грубій підошві.

Ботильйони з м’якою халявою, що щільно охоплює ногу, цієї осені здійснили тріумфальне повернення в колекції брендів. Завдяки впізнаваному силуету їх ще називають «ботильйони-шкарпетки», оскільки вони повторюють форму щиколоток і литки. У новому сезоні зими 2021/2022 Burberry пропонують вибирати «голі» ботильйони, що нагадують другу шкіру; Prada роблять ставку на яскраві трикотажні пари на платформі, а Ellery оспівують лаконічний дизайн і приємний молочний відтінок.

Ковбойські чобітки, що відсилають до естетики Дикого Заходу, вже кілька сезонів поспіль не залишають модних подіумів. Богемна естетика настільки непомітно проникла в наші гардероби, що вже здається, ніби так було завжди. Цієї зими разом з квітастими сукнями, образами зі спадною бахромою і теплими кофтами ми, як і раніше, носитимемо козаки.

Грубі черевики на шнурівці можна віднести до позачасового елементу зимового образу. Це базове взуття є «універсальним солдатом» до будь-якого образу. Так, ви можете доповнити армійськими черевиками улюблені джинси і тренч у повсякденному стилі, одягнути їх з брючним костюмом у межах офісу, взути черевики в пару до вечірньої сукні, граючи тим самим на контрастах щільності фактур, або скомбінувати взуття з зухвалим шкіряним образом.

Черевики і ботильйони на широкій платформі, які носили головні модниці в 1970-х роках, тепер, через 50 років, повернулися в колекції дизайнерів, ставши одним із найбільших трендів 2021 року. Зручні босоніжки й туфлі на високій платформі ми вже бачили у весняних колекціях Prada, Molly Goddard, Alberta Ferretti та Ulla Johnson, проте до зими тенденція на високу платформу лише зміцнилася в модному світі. З настанням холодів варто обрати ботильйони з прихованою платформою та високим підбором, як у Versace та Giambattista Valli, а також практичні двокольорові ботинки Loewe.

