Останній місяць зими обіцяє багатьом представникам зодіакальних сузір’їв зміни в особистому житті. Перспективні знайомства, сміливі рішення і відверті розмови — все це може принести щастя в коханні. Головне — не пропустити момент і зробити впевнений крок йому назустріч. Що ще зірки готують кожному знаку зодіаку? Читайте любовний гороскоп на лютий 2022 року від Хаяла Алекперова.

Більше на тему: Гороскоп на 2022 рік для кожного знака зодіаку від Хаяла Алекперова

У стосунках Овнів назріває серйозна розмова з партнером. Порада зірок — не відкладати її в далеку шухляду. Зараз коханій людині вкрай важливо відчувати вашу підтримку і надійне плече.

Самотнім серцям зірки радять частіше виходити в світ. Лютий обіцяє вам доленосні знайомства. Будьте активнішими, не відмовляйтеся від спонтанних зустрічей з друзями, щоб не пропустити момент!

У цей період Близнюкам може здатися, що в їхніх стосунках немає іскри і пристрасті. Але не поспішайте звинувачувати в усьому партнера. Ви легко зможете виправити ситуацію, якщо наважитеся проявити ініціативу.

Початок місяця навряд чи порадує Раків новими знайомствами. Але не поспішайте впадати у відчай. Цілком імовірно, що енергетика Дня всіх закоханих налаштує вас на романтичну хвилю. І вже до кінця місяця можлива спонтанна і перспективна зустріч.

У цей період Леви, які перебувають у стосунках, зможуть насолодитися гармонією. Партнер буде з вами на одній хвилі. А тому навіть найбільш спірні питання ви зможете обговорити легко і без суперечок.

У цей період самотні Діви можуть задуматися про те, щоб реанімувати колишні стосунки. Але не поспішайте вдруге входити в одну й ту саму річку. Швидше за все, ця затія не тільки обернеться розчаруванням, а й відволіче від перспективного знайомства, імовірність якого в цьому місяці дуже велика.

Більше на тему: Любовний гороскоп на 2022 рік для кожного знаку зодіаку

Лютий обіцяє Терезам романтику. Цілком імовірно, що приємними сюрпризами і подарунками партнер порадує вас не тільки в День усіх закоханих. Головне при цьому — підготуватися до відповідного кроку зі свого боку.

У цей період головною причиною розбіжностей у стосунках Скорпіонов може стати саме замкненість представників знака. Зірки радять не мовчати про свої претензії та образи, щоб не збирати їх у снігову брилу. Скоріше за все, партнер навіть не здогадується, що у вас на думці. І найкраще рішення — поговорити начистоту.

Упертість, притаманна представникам знака, може стати головною причиною сварок з коханою людиною. Проте варто зауважити, що залагодити конфлікти в лютому буде досить нелегко. А тому зірки радять бути менш категоричними. Псувати стосунки з партнером напередодні найромантичнішого свята — не найкраща ідея.

Представники знака опиняться в центрі уваги протилежної статі. А тому флірт і нові знайомства вам гарантовані. Головне при цьому — не квапити події. Ваш натиск може збентежити потенційного партнера.

Початок лютого — прекрасний час, щоби залагодити давні сварки з коханою людиною. Зараз ви зможете легко ліквідувати розбіжності у ваших стосунках, якщо зробите перший крок у цьому напрямку.

Самотнім серцям зірки радять більше уваги приділити своїй зовнішності. Романтичне знайомство може застати вас зненацька. А тому намагайтеся виглядати на всі сто в будь-якій ситуації.

Більше на тему: Місячний календар вдалих днів на 2022 рік

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.