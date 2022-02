Що приготував новий тиждень усім знакам зодіаку? Як правильно його провести і не нажити неприємностей? Читайте в гороскопі на тиждень з 7 по 13 лютого 2022 року.

Тиждень для Овнів може виявитися стресовим, із новими проблемами на роботі. Варто звернути увагу на здоров’я членів сім’ї та не забути підготувати подарунок для другої половинки на свято 14 лютого.

У Тельців передбачається дуже вдалий тиждень, якщо зберігати спокій і не йти на конфлікти по роботі та з родичами. Варто бути готовим до несподіваних поворотів і мати запасний план.

Протягом тижня можуть виникати нові виклики та випробування. Готуйтеся до нових можливостей ― якщо їх не змарнувати, є шанс кардинально змінити життя або підготуватися до швидких перемін.

Є шанс почистити карму, проте не варто втрачати рівновагу під час вирішення будь-яких питань. Розставте пріоритети і дійте протягом тижня згідно з ними. Вдасться вирішити багато питань по роботі, проте тиждень видасться непростим.

Ваша увага може бути розосереджена, тому варто звернути її на потреби найрідніших. Невдалий тиждень для активних занять, побачень та відряджень. Уважність ― риса, без якої буде важко досягати цілей.

Тиждень компромісів та різких поворотів у всіх подіях. Вам знадобиться вся гнучкість, яка є, а також заощадливість ― є можливість вирішити фінансові питання, які вас давно хвилюють.

Перепади настрою можуть зіпсувати вам будь-яку справу. Потрібно шукати золоту середину в усьому, до чого ви будете причетні. Вдалий час для усамітнення або ретриту.

Скорпіонам час згадати про режим дня, здорове харчування та неконфліктну поведінку. Тиждень підходить для проходження нових курсів або підвищення кваліфікації. Можливе романтичне знайомство, яке значно підніме настрій.

Вам треба навчитися підтримувати свою другу половинку. На роботі надійде пропозиція про справу вашого життя, і доведеться планувати та зважувати всі за і проти. Тиждень може пройти без особливих подій, якщо бути уважними та зосередженими.

Можливо, вам доведеться розкривати перед кимось душу. Є можливість нового роману, і навіть на роботі. Якщо у вас є друга половинка, то можете відчути, як полум’я між вами розгорається наново. Можливо, ви отримаєте очікувані подарунки.

У вас буде можливість вирішити фінансові проблеми. Протягом тижня буде багато шансів і багато пропозицій. Проте не треба забувати про економність та здоровий глузд.

Тиждень обіцяє кардинальні зміни в стосунках. Можливо, ви познайомитеся з людиною, яка стане для вас дуже важливою. Варто зайнятися духовним розвитком і задуматися про своє майбутнє

