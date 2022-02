Гороскоп на 5 лютого 2022 року підкаже, на кого чекає шалений успіх у протилежної статі, кому варто остерігатися зради, а до кого повернеться удача. Читайте гороскоп на 5 лютого від екстрасенсів СТБ.

Зайві емоції заважатимуть роботі. Також постарайтеся не зірватися на близьких через свої думки або погані новини. Друга половина дня буде дуже вдалою.

Тельцям не можна витати у хмарах і жити ілюзіями. Інтуїція буде слабкою, тому не варто на неї спиратися, особливо під час ухвалення важливих рішень. Можливо, ви отримаєте фінансовий бонус або заохочення.

День підходить для відновлення фізичного та психічного здоров’я. Будьте обережні, особливо ввечері ― є значний ризик травмуватися. Займіться улюбленою справою.

У вас буде можливість покращити свою фінансову ситуацію. Будьте уважними та обережними зі словами. Людина, яка вам допоможе, може ставитися до вас не так, як здається.

Друга половинка потребуватиме вашої уваги. День варто провести допомагаючи важливим для вас людям. Можливо, хтось із старих друзів потребує підтримки.

Якщо скласти план дій, то ніщо не зможе збити вас із пантелику і заскочити непідготовленим. Усі сюрпризи цього дня випробовуватимуть вашу силу волі перед чимось дуже важливим. День закінчиться приємно, якщо не нервувати.

День зустрічей, обговорення і поїздок. Можливо, ви отримаєте важливі новини або треба буде готуватися до значущої зустрічі. Вечір краще присвятити домашньому відпочинку без шумних компаній.

Вам випаде шанс навчитися чогось нового. Ділова зустріч або справи не в офісі можуть завершитися приємним знайомством, здатним перерости в романтичні стосунки. Варто пам’ятати про свою харизму і користуватися нею.

Хтось із близьких людей може вас зрадити. Може бути важкий день, проте у другій його половині випаде змога виправити помилки. У суботу вам знадобляться зібраність і зосередженість.

Буде багато справ, які не можна відкладати на потім. День не буде важким, проте до вечора ви відчуєте втому від повсякденності. Спробуйте урізноманітнити своє життя і проведіть час із близькою людиною.

Вдалий день у всьому. Можете отримати приємні новини, відбудеться щось, що підніме ваш настрій. Усі справи будуть починатися легко і закінчуватися на вашу користь.

Вихідний може принести добрі новини або дуже заманливу пропозицію, яку варто всебічно обміркувати. Ви матимете шалений успіх у протилежної статі, тому є шанс налагодити особисте життя.

