День святого Валентина 2022: що подарувати коханій

В очікуванні Дня святого Валентина хлопці витрачають багато часу на пошук подарунків для своїх коханих. Адже неважливо, скільки ви разом, у такий день залишити обраницю без подарунка – все одно що підписати собі смертний вирок! Для дівчини це свято – щось на зразок нагадування про вашу любов, і для того, щоб не затьмарити її настрій, потрібно гарненько постаратися! Ми трохи полегшимо вам життя і підкажемо, як здивувати кохану в цей чарівний день.

Безперечно, багато дівчат хочуть отримати в цей день перстень з пропозицією руки та серця. Як би банально це не звучало, але сам день налаштовує на романтику. Тож подарунок у вигляді прикраси буде дуже доречним. Навіть якщо ви поки не плануєте весілля, подаруйте ланцюжок, кулон у формі серця або сережки!

Не секрет, що на полицях магазинів можна знайти все, що завгодно, тому ваша половинка буде у справжньому захопленні від подарунка, який був виготовлений виключно для неї. Для того, щоб показати всю силу своїх почуттів, не обов’язково стрибати з парашутом… Змайструйте подарунок власноруч! Це може бути парасолька, постільна білизна, статуетка… що завгодно! Головне – зробити це з любов’ю!

Здивувати кохану можна також, подарувавши сертифікат: в кіно, в салон краси, на каток або масаж. Крім того, зараз дуже популярні спільні фотосесії. Задійте фантазію!

Бувають випадки, коли на дорогий подарунок не вистачає грошей, а сюрприз зробити дуже хочеться. В такому випадку можна придбати дерев’яний гребінець і, сходивши до токаря чи гравірувальника, зробити його унікальним. Наприклад, можна зробити особливу форму або нанести на нього ім’я коханої. Такий подарунок точно не залишиться без уваги! Також дівчина оцінить нову ароматну піну для ванни або запашне мило у формі серця.

Крім того, в День святого Валентина можна купити або навіть змайструвати власноруч дерев’яний столик для сніданку в ліжко. Важливий момент! До подарунку обов’язково додати обіцянку балувати кохану кавою кожного ранку.

Якщо ж ви хочете зробити дійсно вартісний подарунок – ось порада! День святого Валентина розрахований на пару, а не на одиночне святкування. Подумайте, можливо, є річ, яку ви давно хотіли придбати для вашого дому. Якщо ви живете разом, чудовим подарунком стануть нові келихи з гравіюванням на ніжці. Це дозволить частіше вечеряти в романтичній обстановці. Також можете придбати деякі дрібниці для двох, наприклад, парні брелоки для ключів або новий комплект постільної білизни.

В епоху цифрових фотоапаратів зберігання знімків в альбомах саме по собі застаріло. Однак чому б не придбати великий фотоальбом для найбільш знакових фотознімків, які нагадуватимуть про кожен етап ваших стосунків.

Також не зайвим буде подарунок, пов’язаний із хобі коханої. І не важливо, чим вона захоплюється: будь то полотно для малювання, нитки для в’язання, бісер для плетіння або посуд для приготування їжі ― їй точно сподобається!

До слова, на День закоханих також можна порадувати свою половинку незвичайним майстер-класом. А ще краще, якщо ви підете разом і навчитеся чогось нового.

Ну, і не забувайте про романтику: приготовлена власноруч вечеря, квіти й міцні обійми стануть найкращим подарунком на День святого Валентина.

І останнє, запам’ятайте, в жодному разі не даруйте на День святого Валентина гроші! Це не те свято, коли можна перекласти вибір подарунка на свою половинку.

