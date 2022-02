Пуховики залишаються одним із головних трендів зими 2022 року. Цього сезону дизайнери наділили їх абсолютно новими пропорціями та кольорами. Завдяки цьому з повсякденного одягу пуховики перетворилися на невід’ємну частину гардеробу будь-якої модниці. Вони можуть бути різними: короткими, довгими, об’ємними, спортивними і навіть елегантними. Які пуховики будуть модними взимку 2022? Дізнайтесь у матеріалі.

Більше на тему: Мода 2022: зимові тренди

Мода на оверсайз утримуватиме свої позиції взимку 2022 року. Тому такий пуховик порадує вас не лише комфортом і теплом, а й своєю трендовістю.

Пуховик-пальто залишається на піку моди сезону зима 2022. Воно дуже припало до душі модницям, і на це є кілька причин. По-перше, пуховик-пальто має набагато елегантніший вигляд за інші куртки, по-друге, у ньому дуже тепло, а по-третє — такий пуховик підійде під будь-яке вбрання.

Короткі пуховики будуть популярними і цієї зими. Вони чудово підійдуть на не дуже холодну погоду. Щоб не мерзнути в такому пуховику, його можна доповнити теплою спідницею або штанами.

Взимку 2022 року, крім пальт-кейпів, у колекціях дизайнерів з’явилися і модні пуховики-кейпи. Такі теплі куртки з прорізами для рук можна побачити в колекціях Michael Kors, Louis Vuitton і Toga.

Шкіряні пуховики будуть дуже популярними взимку 2022 року. Завдяки незвичайному поєднанню тканини і фактури вони не залишать байдужою жодну модницю.

Джерело фото: pinterest.com

Більше на тему: Мода зима 2022: яке взуття варто купити

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.