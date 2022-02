Гороскоп на 4 лютого 2022 року підкаже, кому варто берегти здоров’я, на кого чекають романтичні сюрпризи, а на кого ― похвала від керівника. Читайте гороскоп на 4 лютого від екстрасенсів СТБ.

У вас може з’явитися романтичний інтерес до давно знайомої людини. Якщо бути впевненими в собі та уважними, можна спіймати момент для активних дій. Можливе загострення проблем у сім’ї.

У цей день можна зробити черговий крок до самостійності та незалежності. День підходить для планування та самопізнання. Можливо, ваші близькі потребуватимуть допомоги.

П’ятниця може бути переповнена неочікуваними подіями, результати яких повністю залежатимуть від вашої реакції. Можна буде вплинути на нові проєкти, проте вже пізно змінювати старі вчинки.

П’ятниця для Раків буде сповнена несподіванок та зустрічей. Можливий початок роману з людиною, якій ви небайдужі.

Зірки наполегливо не радять відкладати справи, навіть, якщо вони незаплановані й нетермінові. Енергетичний день ― усе горітиме у ваших руках. Тільки варто притримати своє его і не йти на конфлікти з оточенням.

У Дів високий ризик інфекційних захворювань, тому не варто без необхідності долучатися до великих шумних компаній. П’ятниця буде нересурсною ― не варто планувати грандіозних справ або плекати очікування.

День підходить для відпочинку, відновлення сил, душевного спокою та здоров’я. Не варто здійснювати зайві дії, поспішати й хапатися відразу за кілька справ. Уся робота може бути дуже складною.

Ви будете вирішувати сімейні справи. Можливо, доведеться здійснити багато фінансових операцій, провести переговори. Наприкінці дня очікуйте приємний сюрприз від близької людини.

Не варто сприймати близько до серця всі проблеми, які відбуваються у вашому житті. Це не найкращий день для ухвалення важливих рішень. Варто запланувати відпочинок на вихідні.

У Козерогів вдалий день: проблеми, які раніше вам докучали, можуть несподівано легко вирішитися. Варто допомогти колегам та друзям із їхніми труднощами.

У вас можливі нові знайомства й приємне спілкування. Колеги або рідні можуть зробити вам приємний сюрприз, а керівництво оцінить вашу працю.

Успіхи на роботі в цей день можуть зрівнятися з перспективами в особистому житті. Ви все встигатимете, і всі справи завершаться саме так, як вам треба. Вечір обіцяє бути романтичним.

