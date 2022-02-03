Сьогодні ми розкриємо секрети, як готувати смачні страви зі шпинатом. У топ-5 добірці суперфіналіста «МастерШеф. Професіонали» Юри Негрича ви знайдете рецепти на будь-який смак. Як готувати страви зі шпинатом — дізнайтеся вже зараз!

Макарони з помідорами і шпинатом

Інгредієнти:

450 г макаронів

3 ст. л. оливкової олії

230 г свіжого листя бебі-шпинату (з обрізаними стеблами)

450 г помідорів чері

Сир «Пармезан»

Сіль

Перець чорний мелений

Приготування:

Відварити макарони в підсоленій воді. Натерти сир, розрізати помідори навпіл. Розігріти у великій сковороді оливкову олію, викласти половинки чері, листя шпинату. Готувати 2–3 хв., періодично помішуючи. Шпинат має трохи зів’янути. Готові макарони викласти в пательню з помідорами та шпинатом. Посолити, поперчити й акуратно перемішати. Подавати на великих круглих тарілках, посипавши тертим «Пармезаном».

Більше на тему: Кабачки в духовці: 10 рецептів запечених кабачків

Суп зі шпинатом

Інгредієнти:

2,5 л води або бульйону

2–3 картоплини

0,5–1 морква

1 біла цибулина

½ пакета замороженого шпинату

1–2 курячих яєць

1–2 ст. л. вершкового масла

1–2 ст. л. олії

Прянощі (майоран, базилік, петрушка — на вибір)

1 лавровий листок

Сіль

Перець чорний горошком

Приготування:

Почистити картоплю, нарізати невеликими шматочками. Опустити в киплячу воду чи бульйон, варити 10 хв. (до напівготовності). Почистити, дрібно нарізати цибулю. Обсмажити до ніжно-золотистого кольору. До цибулі додати терту моркву. Смажити 3–4 хв. Готові цибулю та моркву додати в каструлю з картоплею. Розтопити в сковорідці вершкове масло, викласти шпинат. Тушкувати 5 хв., щоб шпинат повністю розморозився. Додати в суп готовий шпинат, перець горошком, лавровий лист, прянощі. Злегка збити яйця. Розмішати інгредієнти в каструлі так, щоб у центрі утворилася невелика воронка. Влити в неї тонким струменем яйця, постійно помішуючи. Варити суп ще кілька хвилин. Після вимкнення накрити кришкою та залишити настоюватися 15 хв.

Фритата зі шпинатом

Інгредієнти:

4 курячі яйця

250 г шпинату

70 г твердого сиру

40 г вершкового масла

1 ч. л. соєвого соусу

5 г мускатного горіха

Помідори чері — для прикрашання (за бажанням)

Приготування:

Шпинат ретельно промити, очистити від стебел, просушити серветкою. Дуже дрібно нарізати. У пательні розігріти половину вершкового масла, викласти туди шпинат. Додати мускатний горіх. До шпинату додати соєвий соус. Тушкувати 4–5 хв. на середньому вогні. Злегка збити яйця. На середній терці натерти сир, додати до яєць. Перемішати. У миску до яєць та сиру викласти готовий шпинат. Круглу сковороду зі знімною ручкою змастити вершковим маслом. Розігріти духовку до 170 °C. Перелити в сковорідку яєчну масу. Смажити 3–5 хв., щоб схопився нижній шар. Викласти на поверхню фритати половинки помідорів чері. Випікати в духовці 5–7 хв. Готову фритату викласти на блюдо, прикрасити базиліком. Подавати гарячою.

Курка зі шпинатом і помідорами

Інгредієнти:

550 г курячої грудинки

2–3 помідори сорту «сливки»

170 г бебі-шпинату

0,25 скл. сухого білого вина

1 зубок часнику

0,5 ч. л. сушеного орегано

0,5 ч. л. солі та приправ

0,25 ч. л. чорного меленого перцю

1 ст. л. олії

Приготування:

Нарізати кружечками помідори. Часник почистити, подрібнити. Посипати куряче філе часником, орегано, сіллю, перцем. Розігріти вершкове масло в сковороді на середньому вогні, викласти туди курку. Готувати 15–20 хв., перевернувши м’ясо за цей час один раз. Влити в пательню вино. На курку викласти скибочки помідорів. Готувати 2–3 хв. під кришкою, щоб прогрілися томати. Додати шпинат. Готувати ще 2–3 хв. Готову страву подавати гарячою.

Салат з тунцем і шпинатом

Інгредієнти:

150 г консервованого тунця

2 пучки шпинату

1 огірок

2–4 помідори

3 ст. л. олії

1 ч. л. діжонської гірчиці

1 ст. л. лимонного соку (чи будь-якого іншого цитрусового)

Сіль

Приготування:

Промити шпинат у холодній воді, обсушити паперовим рушником. Листочки шпинату покласти в миску для салату. Помити огірок, нарізати на тоненькі скибочки. Помити помідори, також нарізати на тоненькі скибочки. Додати в миску зі шпинатом огірок, помідори й подрібнений тунець. Приготувати заправку. Перемішати й злегка збити олію з лимонним соком і діжонською гірчицею. Полити салат заправкою, посолити за смаком. Замість інтенсивного перемішування злегка розворушити інгредієнти.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ