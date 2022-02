Суддя кулінарного шоу «МастерШеф. Битва сезонів» Володимир Ярославський не тільки талановитий шеф-кухар, спікер і бренд-амбасадор, а й затятий прихильник здорового способу життя. Щоб бути успішною і щасливою людиною, кожен повинен щодня працювати над собою. Про особистий список правил здоров’я Володимира Ярославського читайте в матеріалі.

Намагайтеся максимально прибрати з харчування цукор і пшеничне борошно. З другим складніше: спробуйте замінити хліб і солодке пастою з твердих сортів пшениці. Також Володимир зовсім не радить і сам не їсть маргарини. В ідеалі потрібно намагатися багато не їсти. Краще вживати їжу 3–4 рази на день. Під час м’язової сушки суддя «МастерШеф. Професіонали» прибирає з раціону вуглеводи, тваринні жири і переходить на зелені салати, рибу або птицю.

Ніщо так не організовує, як спорт і активний спосіб життя. Для того, щоб бути завжди в чудовій формі, Володимир займається спортом 5 разів на тиждень. Якщо ж немає можливості так часто займатися, то як мінімум 3 дні варто приділити фізичним навантаженням. Також дуже важливо не забувати про нормований графіку сну.

Оточуйте себе справжніми і позитивними людьми, які поділяють ваші інтереси й життєві принципи. Дуже важливо — без жалю прощатися з тими, хто навіть у роботі ниє і вічно всім незадоволений. Володимир переконаний, що такі люди тягнуть нас на дно і розколюють колектив.

Важливо розвиватися і вчитися нового завжди і у всіх! Вивчення іноземних мов розвиває нейронні зв’язки у мозку і вбереже вас від хвороби Альцгеймера. Також це чудовий показник інтелектуального і особистісного розвитку.

Людський мозок відсікає 90% інформації, а решту домальовує, виходячи зі свого досвіду. Якщо переважна частина того, що ми бачимо навколо себе, — це наші фантазії, то чому ж не контролювати це?

