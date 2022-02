Для вашої зручності ділимося місячним календарем стрижок на 2022 рік. Тут указано всі сприятливі дні в кожному місяці, а в решту — краще утриматися від походу до перукарні. Місячний календар стрижок на 2022 рік — читайте в матеріалі.

Січень

Сприятливі дні: 3, 12, 13, 14.

Лютий

Сприятливі дні: 2, 8, 13, 15, 17, 18, 25, 27.

Березень

Сприятливі дні: 11, 15, 17, 18, 23, 24, 25, 27.

Квітень

Сприятливі дні: 2, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 24.

Травень

Сприятливі дні: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 22, 29.

Червень

Сприятливі дні: 1, 7, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21.

Липень

Сприятливі дні: 7, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 24, 31.

Серпень

Сприятливі дні: 9, 10, 11, 12, 18, 19, 21, 28.

Вересень

Сприятливі дні: 4, 6, 7, 8, 15, 16, 18, 27.

Жовтень

Сприятливі дні: 5, 7, 11, 12, 13.

Листопад

Сприятливі дні: 2, 6, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 25.

Грудень

Сприятливі дні: 1, 6, 7, 9, 15, 16, 25.

