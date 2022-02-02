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Ламінування волосся в домашніх умовах: поради від експертів Все буде добре

02.02.2022

Весною волосся стає сухим та втрачає блиск. Багато жінок йдуть вирішувати цю проблему в салон краси, де віддають за процедуру професійного ламінування великі гроші. Однак подібного ефекту можна легко домогтися за допомогою ламінування волосся в домашніх умовах. Як зробити ламінування волосся вдома? Читайте покрокову інструкцію від експертів Все буде добре.

ламинирование волос

Головне — знати маленькі хитрощі, які допоможуть зробити волосся здоровим, слухняним та блискучим, як у моделей з обкладинок глянцевих журналів. Читайте покроковий рецепт маски з желатином для ефекту ламінування волосся, а також шампуню, який посилить ефект!

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Шампунь для ламінування волосся в домашніх умовах

ламинирование волос

  1. Спершу займіться приготуванням шампуню з желатином.
  2. Поділіть цю суміш навпіл.
  3. Одну частину змішайте з дитячим або органічним шампунем в пропорції 1:1.
  4. Нанесіть на волосся, потім покрийте волосся поліетиленом.
  5. Для кращого ефекту укутайте волосся поверх поліетилену рушником.
  6. Через 40-120 хвилин змийте шампунь теплою водою. Промокніть рушником зайву вологу.
  7. Не розтирайте волосся рушником, а тільки злегка промокніть.

Приготування маски з желатином для ефекту ламінування волосся

ламинирование волос

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  1. Желатину не повинно бути більше, ніж кондиціонера, інакше можливий зворотний ефект!
  2. Нанесіть на волосся, потім покрийте волосся поліетиленом на 40-120 хвилин.
  3. Потім змийте теплою водою.
  4. Висушіть волосся природнім шляхом — без фену.

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 Процедуру домашнього ламінування можна робити раз на місяць. А результат вже після першого застосування перевершить всі ваші очікування!

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