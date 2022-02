«Виклик прийнято», ‒ говорите ви, наважуючись на поповнення в родині. Для багатьох молодих батьків поява малюка – це дійсно справжній челендж. Можливо, тому запит «як виховувати дитину з народження» такий популярний у мережі. Щоб ви не витрачали час на мамські форуми та сумнівні блоги, ми підготували список книг, що варті уваги про виховання дітей з пелюшок і не тільки.

Автор книги ‒ відомий телеведучий і експерт в питаннях дитячої вікової психології ‒ Дмитро Карпачов. У книзі дуже багато практичних порад про те, як правильно виховати дитину. Дотримуючись цих рекомендацій, батьки всього за сім тижнів зможуть вивести стосунки з дітьми на новий рівень:

Агов, щойно-мамуськи! Ця книжка створена спеціально для вас авторкою, яка й сама нещодавно народила маленьку мацьопку. І що тут почалося… Справжні уроки виживання, які, щоправда, незважаючи на труднощі, так приємно долати разом із близькими. Та авторка, жінка з неймовірним почуттям гумору, вирішила трохи полегшити життя собі та іншим мамуськам і винайти диво-пристрої…

Погодьтеся, як чудово було б придбати бодай на день зарядний пристрій для термінового поповнення ресурсів чи пульт для вимкнення зайвого шуму й надокучливих порад. А що скажете про пластирі для нормалізації рівня стресу та маминого терпіння? І це далеко не всі авторські пропозиції до казкових винахідників… Тож познайомтеся з ними й пориньте в такий чарівний світ материнства, де, попри велику кількість обов’язків і хатньої роботи, жінка отримує справжнє щастя бути мамою.

Увага, книжка викликає нестримний сміх та бажання приєднатися до авторки й тієї ж миті взятися до винайдення робота-статиста чи системи швидкісного прибирання!

Досвідчений педагог Діма Зіцер не перший рік вивчає взаємодію дорослих і малих людей. У книжці «Свобода від виховання» він розповідає, як повернути радість від спілкування з дітьми, і доводить, що ростити їх — це цікава пригода, а не важкий обов’язок.

Народивши дитину, батьки одразу біжать за книжками по вихованню, де сказано як виховувати, що дозволяти, коли насварити. Але чи це правильно? Вказівки, правила поведінки, настанови, чи завжди в книжках пишуть те, що обов’язково потрібно робити?

Про те, як не потрапити в пастку остраху, помилкової відповідальності, нав’язаних та безглуздих правил і пише автор.

Книжка має серйозні та не серйозні відступи. У серйозних є відповіді на найактуальніші питання. А в несерйозних поради, як зіпсувати дитину, та зробити їй гірше. Ці відступи написані з гумором, їх потрібно прочитати і зробити навпаки.

Як можна водночас відчувати ніжність і скреготати зубами від того, що тобі «виносять мозок»? Чому, навіть пішовши в декрет, чоловік лишається у привілейованому становищі порівняно з жінкою й чому Україна просто-таки створена для чоловіків із немовлятами?

Батько наодинці з дітьми. Реальність чи міф? Повірте, це реально! На своєму досвіді український письменник доводить, що немає нічого складного. Ну майже нічого.

Весела та зворушлива розповідь про те, як чоловік добровільно пішов у декретну відпустку. Він розповідає, як люди сприймають такий вчинок, чим батьківський декрет відрізняється від жіночого, і що таке «батьківський інстинкт».

Легка книжка про часом нелегкі речі, складні умови та ситуації, які можуть трапитися з батьком.

Вичерпні п’ять розділів про себе, дитину, сім’ю та світ. Крім особистих випадків з життя, в книжці надані частини з переписок жінок в спільноті Momshare. Цю приватну спільноту письменниця створила у відомій соціальній мережі для того, щоб мами мали змогу обговорити найболючіші питання та отримати поради. Всі ці питання та відповіді є в книжці.

Сучасно та відверто про те, що потрібно відповідати дітям. В книзі все описано максимально відкрито, без сорому та незручностей. Не менш цікаві ілюстрації, на яких детально зображене як жіноче так і чоловіче тіло, процес вагітності, народження дитини та стосунки с протилежною статтю. Книжка буде корисною в першу чергу батькам, яким інколи незручно спілкуватися з дітьми на відверті теми.

