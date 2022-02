Що подарувати на День святого Валентина коханій: 15 свіжих ідей

Що подарувати коханій? Напередодні Дня святого Валентина кожного чоловіка хвилює це запитання. Квитки в кіно, квіти і прикраси — такі класичні варіанти вже набридли жінкам. Редакція сайту STB.UA підготувала для вас список цікавих і оригінальних ідей подарунків для коханої на 14 лютого. Читайте далі.

Читайте нижче подробиці про кожен із них.

Подарунковий набір з улюбленими дрібницями — один з найбільш універсальних і цікавих подарунків. Ви можете комбінувати складники відповідно до смаків та вподобань коханої.

Візьміть подарункову коробку, заповніть її улюбленими солодощами, сховавши на дно коробочку з красивою ювелірною прикрасою. Обв’яжіть коробку великим бантом і подаруйте з букетом квітів.

Як варіант також можете зібрати в подарунковій коробці всі дорогі серцю вашої половинки дрібниці: гарні шкарпетки, блокнот, симпатичну чашку, чай або каву, солодощі, косметику для тіла і листівку з освідченням у коханні.

Якщо вам набридли звичайні походи в лазні, сауни і хамами — влаштуйте спа-вечір удвох вдома! Дізнайтеся улюблені аромати і зберіть спа-коробочку для романтичного вечора. Туди можна покласти:

У сучасному темпі життя ми постійно забуваємо про свої мрії та бажання. Чому б не розділити з коханою жінкою її захоплення? Це може бути, наприклад:

Не маєте бажання готувати, але хотілося б провести вечір у романтичній обстановці? Ідеальний варіант — гастровечір з дегустаціями. Це може бути:

Хто з нас не любить смачно поїсти? Зараз багато магазинів і ресторанів пропонують гарні подарункові м’ясні або сирні набори, а також набори солодощів у милих упаковках. Можна вибирати вагу, кількість, комбінувати варіанти.

Хочеться романтики, але за вікном усе ще сніжно і холодно? Вихід є! Зимове побачення на даху з краєвидом на вечірнє місто. Спеціальні обігрівачі, пледи і вино подарують тепло, а закохане серце зігріє навіть у люту негоду.

Якщо вам набридли романтичні вечері і хочеться якогось екшену, тоді вас точно зацікавлять рольові детективні вечірки. Вибираєте тематику, стаєте героєм сюжету — і розв’язка сюжету у ваших руках!

Зовсім не обов’язково їхати за кордон. Придивіться цікаве місце на карті України — і вперед по враження! Якщо ви не впевнені у виборі, є сервіси, які зроблять усе за вас. Заповнюєте анкету і вирушаєте в захопливу подорож!

Розбавити сірі будні допоможуть екстремальні розваги. Чим ви хотіли б здивувати свою половинку? Може, це:

Вибір за вами!

Вчитися ніколи не пізно. Доберіть для коханої цікаві курси навчання. Вони можуть включати в себе широкий спектр: від хобі до професійних навичок.

Сьогодні квест-кімнати пропонують безліч варіацій своїм відвідувачам. Ви можете приміряти на себе роль детектива, грабіжника, перевірити себе в горор-кімнатах з живими акторами. Обіцяємо, без позитивних емоцій ви не підете!

Нічого надіти… Знайомі слова? Подаруйте коханій шопінг зі стилістом. Їй доберуть гардероб, який підкреслить переваги фігури, покажуть, як комбінувати одяг і аксесуари, та створять універсальний повсякденний образ.

Пам’ять людини з часом втрачає важливі та цінні моменти нашого життя. Збережіть їх надовго за допомогою фотосесії. Подаруйте коханій можливість відчути себе особливою. Довірте вибір образів і підкресліть красу за допомогою професіоналів.

У зимовий період так хочеться трохи сонечка і тепла. Холод і сірість розсіє подарункова коробочка з екзотичними фруктами. Багато компаній пропонують коробки з гравіруванням, наклейками і написами. Вибір на будь-який смак і гаманець!

Пам’ятаєте, як співається у відомій пісні? Подаруйте зірку з неба і назвіть її будь-яким вподобаним ім’ям. Ви отримаєте офіційний документ і сертифікат на зірку. Це чарівний і незабутній подарунок!



