Як харчуватися жінкам і що повинно бути в їх раціоні? Які особливості жіночого харчування? Що за продукти потрібно обов’язково додати в своє меню? Відповіді ці запитання, а також як скласти для себе ідеальний план харчування для жінок, ми розписали в матеріалі.

Збалансований раціон сприяє не лише покращенню зовнішнього вигляду, а й суттєво зміцнює здоров’я, додає фізичних і моральних сил. Адже завдання жінки – підтримувати домашнє вогнище. Дітям потрібна здорова мама, а чоловікові – красива і спокійна дружина. Спробуємо з’ясувати, які саме продукти сприяють досягненню найкращого результату.

Більше на тему: Що приготувати на сніданок: топ-5 корисних сендвічів

Незважаючи на розбіжності з приводу користі молока, що посилилися останнім часом, лікарі стверджують: його можна і потрібно пити в будь-якому віці. Якщо прагнете нормалізувати гормональний фон і зміцнити нерви, візьміть за правило випивати склянку теплого молока перед сном. Щоб прискорити обмін речовин, та й просто для смаку, додайте до напою ароматні спеції – куркуму, корицю, імбир або кардамон.

Лосось – джерело омега-3-жирних кислот, необхідних для здоров’я жіночої репродуктивної системи. Крім того, магній, фосфор, йод і калій в складі цієї смачної та поживної риби позитивно впливають на щитовидну залозу, мозок, нирки і серце. Також її варто додати в меню тим, хто займається спортом: білок лосося, сьомги та форелі засвоюється значно краще, ніж білок червоного м’яса.

Прагнете скинути зайву вагу? Їжте білокачанну капусту! Цей смачний і хрусткий овоч містить мало калорій, але багатий на вітамін С та лютеїн – білок, що нормалізує гостроту зору. Цвітна капуста і броколі допомагають вивести шлаки з організму, а також знижують ризик виникнення раку молочної залози.

Більше на тему: Що приготувати на сніданок з вівсянки

У складі помідорів – антиоксиданти. Регулярне вживання цього овоча забезпечить легкий омолоджувальний ефект, а також підніме настрій. Деякі сорти (наприклад, томати чері) покращують обмін речовин.

Журавлина, полуниця, лохина, малина – обирайте, що вам до душі. Кожна з цих ягід має свої переваги. Так, малина містить елагову кислоту, яка захищає від раку шийки матки, а журавлина – нейтралізує дію вільних радикалів. Крім того, всі ягоди знижують ризик виникнення запальних процесів у шлунково-кишковому тракті та в серцево-судинній системі.

Достатньо невеликої жменьки щодня, щоб компенсувати брак моно- і поліненасичених жирів, рослинного білка, вітамінів Е і А. При регулярному вживанні кеш’ю, арахісу, фундука або мигдалю падає рівень холестерину в крові. Правда, варто враховувати високу калорійність горіхів. Не рекомендовано їсти більше 60 г на день.

Листя шпинату – один із найкращих рослинних джерел кальцію і заліза. Додавайте в салати або використовуйте замість гарніру, і тоді стан вашого волосся, кісток і нігтів помітно покращиться. Крім цього, шпинат сприяє відновленню крові, запобігаючи розвитку анемії.

Каші та цільнозернові продукти необхідні для кращого засвоєння їжі, нормалізації обмінних процесів. Повільні вуглеводи, які містяться у злаках, не викликають різкого підвищення рівня цукру в крові, завдяки чому довше зберігається відчуття насиченості та не відкладаються зайві кілограми.

Безумовно, найбільшу користь принесе домашній сир або магазинний сир з мінімальним терміном придатності. Кисломолочні продукти багаті на бактерії, що забезпечують нормальну роботу кишківника і засвоєння необхідних організму речовин.

Більше на тему: Що повинно бути в щоденному раціоні чоловіка

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.