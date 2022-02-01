Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Привітання з китайським Новим роком 2022

01.02.2022

У 2022 році китайський Новий рік настає 1 лютого. Привітати близьких та друзів зі святом можна за допомогою оригінальних повідомлень! Редакція STB.UA зібрала для вас у матеріалі цікаві та оригінальні вірші, присвячені китайському Новому року.

кн

***

Стало нині дуже модно

Китайський новий рік зустрічати,

Прикрашати все яскраво-яскраво

І фантиками шарудіти.

Ми бажаємо в рік китайський,

Щоб запалили вогонь бенгальський,

Розрядилися всі ошатно

Повеселилися всі відпадно!

***

Китайский Новий рік! Ура!

Що за дивна то пора!

Радість, пісні, дітвора

Носиться вже з ранку.

Всі готуються зустрічати,

Свято світлий відзначати.

Щастя, радості! І ось

Настає Новий рік!

Більше на тему: Китайський Новий рік: історія та традиції

***

Із китайським Новим роком

Привітати вас хочемо,

І в це свято нове

Ми вітання строчимо.

Нехай щастя вам настане

І нудьга пропаде,

І грошей багато стане

У китайське свято це.

kitayskiy-novy-god-2016

***

Китайський календар освоїли недавно,

І свято ще одне з’явилося у нас!

Китайський Новий рік він дуже славний!

Як раз заходить в домівки до нас!

Привітати  зі святом саме час

Хай надасть новий рік лише прибуток!

Нехай буде щасливий кожен із нас,

І нехай утікає від нас сильний смуток.

Більше на тему: Обряди на китайський Новий рік 2022: що потрібно робити

китайский-новый-год-2017

***

Ось тихою ходою ступаючи

Вже йде старий рік,

Ну а йому назустріч Новий,

Хоч і китайський, але йде!

Вітаємо всіх з цим роком,

Нехай вас доля береже,

Хай щастя буде і робота,

І нехай Господь благословить!

Вітання з Новим роком китайською мовою:

新年 快乐 (xīn nián kuài lè) – з Новим роком! (сін ньєн куай ле)

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send