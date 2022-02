Привітання з китайським Новим роком 2022

У 2022 році китайський Новий рік настає 1 лютого. Привітати близьких та друзів зі святом можна за допомогою оригінальних повідомлень! Редакція STB.UA зібрала для вас у матеріалі цікаві та оригінальні вірші, присвячені китайському Новому року.

***

Стало нині дуже модно

Китайський новий рік зустрічати,

Прикрашати все яскраво-яскраво

І фантиками шарудіти.

Ми бажаємо в рік китайський,

Щоб запалили вогонь бенгальський,

Розрядилися всі ошатно

Повеселилися всі відпадно!

***

Китайский Новий рік! Ура!

Що за дивна то пора!

Радість, пісні, дітвора

Носиться вже з ранку.

Всі готуються зустрічати,

Свято світлий відзначати.

Щастя, радості! І ось

Настає Новий рік!

***

Із китайським Новим роком

Привітати вас хочемо,

І в це свято нове

Ми вітання строчимо.

Нехай щастя вам настане

І нудьга пропаде,

І грошей багато стане

У китайське свято це.

***

Китайський календар освоїли недавно,

І свято ще одне з’явилося у нас!

Китайський Новий рік він дуже славний!

Як раз заходить в домівки до нас!

Привітати зі святом саме час

Хай надасть новий рік лише прибуток!

Нехай буде щасливий кожен із нас,

І нехай утікає від нас сильний смуток.

***

Ось тихою ходою ступаючи

Вже йде старий рік,

Ну а йому назустріч Новий,

Хоч і китайський, але йде!

Вітаємо всіх з цим роком,

Нехай вас доля береже,

Хай щастя буде і робота,

І нехай Господь благословить!

Вітання з Новим роком китайською мовою:

新年 快乐 (xīn nián kuài lè) – з Новим роком! (сін ньєн куай ле)

