Володимир Ярославський: біографія, кар’єра і всі новини про суддю

Володимир Ярославський — кулінар із 26-річним досвідом, 17 з яких працює шеф-кухарем! За цей час він встиг попрацювати з найкращими представниками кулінарного світу. Біографію судді «МастерШеф. Битва сезонів» Володимира Ярославського читайте в матеріалі.

Повне ім’я: Володимир Ярославський

Дата народження: 22 квітня 1979 р.

Місце народження: Слуцьк

Діяльність: шеф-кухар, спікер, бренд-амбасадор

Сімейний стан: неодружений

Місце проживання: Київ

Володимир Ярославський народився у Білорусі. Цікавитися кухнею почав ще в дитинстві. З 11 років він вже експериментував з кулінарією.

Батько Володимира звернув увагу на захоплення сина і зрозумів, що з цього може щось вийти. Він же і допоміг майбутньому кухареві у виборі профільного навчального закладу.

Паралельно з навчанням у Полтавському технікумі харчових технологій Володимир встигав працювати за фахом. А першу роботу в ресторані він отримав у 17 років.

Уже з дипломом Володимир встигає попрацювати не тільки в місцевих закладах, а й далеко за межами батьківщини. Крім того, отримавши достатньо досвіду, він не переставав навчатися: стажувався у ресторанах, які входять у список гіда Michelin і The world’s 50 best restaurants, в ОАЕ, США, Іспанії, Великій Британії, Італії.

Додаткову кулінарну освіту здобував у Paul Bocuse Institut у Франції. Володимир — постійний учасник фестивалю Chef’s week і спікер міжнародних конгресів шеф-кухарів Creative Chef’s Summit, Chef Congress Fontegro, InRestFest.

Володимир Ярославський є одним із 25 найкращих шеф-кухарів України за версією Фокус-лістингу 2011 року. Зараз Володимир — шеф-кухар, керуючий і співвласник ресторану «Lucky», бренд-шеф магазину «Good Wine», а також шеф-амбасадор «Alaska Seafood».

З 2019 року Володимир Ярославський — суддя 1—3 сезонів проєкту «МастерШеф. Професіонали» та 9—11 сезонів кулінарного шоу за участю аматорів. А щосуботи о 19:00 ми побачимо Володимира за суддівством нового «МастерШеф. Битва сезонів». Не пропустіть!

