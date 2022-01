Китайський Новий рік зберігає таємниці східної культури та сповнений обрядів та ритуалів. У 2022 році він настане 1 лютого. Що ж потрібно робити в період святкування китайського Нового року 2022, щоб привернути щастя і добробут у свій дім?

У ніч на 1 лютого жителі Піднебесної зустрічатимуть Новий рік за східним календарем. Щороку ця дата змінюється і залежить від місячного циклу, але незмінними залишаються новорічні обряди. Китайці вірять, що завдяки цим ритуалам у домі весь наступний рік пануватимуть любов, спокій і добробут.

Напередодні Нового року прикрасьте дім у червоних тонах, щоб уберегти всіх рідних від нещастя та прикростей. Червоний колір, згідно з повір’ям, захищає від негараздів, тому в новорічну ніч він повинен переважати не лише в декорі, а й в одязі всіх членів сім’ї.

Накрийте святковий стіл. Обов’язково серед страв мають бути мандарини й апельсини. Важливо, щоб кількість цитрусових на тарілці була парною. Найкращий варіант – по вісім фруктів на одній посудині.

За китайською традицією, одним із найсильніших обрядів, який привертає благополуччя, є ритуал під назвою «108 апельсинів». У новорічну ніч вкотіть 108 апельсинів (приблизно 30 кг) у свою квартиру таким чином, щоб вони потрапили в усі кімнати. І насолоджуйтеся «помаранчевим килимом» протягом доби. Час від часу піднімайте фрукти, при цьому повторюючи: «Любов у дім», «Гроші в дім», «Удача в дім» тощо. Через 24 години роздайте апельсини друзям і рідним, зваріть варення, приготуйте свіжовичавлений сік або просто з’їжте. У східних культурах 108 вважається сакральним числом, тому такий обряд обов’язково повинен принести гармонію та добробут.

Існує ще один обряд, який можна провести напередодні новорічної ночі. Він допоможе привернути в дім гроші. Вам необхідно взяти червоний аркуш паперу і зелений маркер або фарбу. Напишіть суму, яку хочете заробити у прийдешньому році, потім приклейте монетку 10 копійок і розмалюйте аркуш зображеннями купюр і монет. Після цього згорніть малюнок у сувій, обгорніть золотою і червоною стрічками та сховайте в потаємному місці.

Матеріальний добробут принесе й інший обряд. До нього потрібно підготуватися. Зшийте невеликий мішечок з червоної тканини. Напередодні новорічної ночі наповніть його монетками, заздалегідь помивши їх під проточною водою – так ви змиєте з грошей чужу енергетику. Перев’яжіть мішечок червоною і золотою стрічками та поставте в найкрасивішу неметалеву посудину. Засипте мішечок рисом, а потім перенесіть «грошове джерело» у південно-східну частину квартири та залиште в кутку кімнати.

Головне – пам’ятати, що китайський Новий рік – ще одна нагода зібрати всю родину за одним столом і побажати одне одному щастя, кохання та гармонії.

