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Місячний календар на лютий 2022: коли повний місяць

31.01.2022

Лютий 2022 року почнеться з фази молодика, коли освітленість супутника Землі становитиме 0% і ми не зможемо побачити його на небі. Після цього до середини лютого йде період зростання Місяця. 16 лютого на нас чекає повня, яка в народі також відома як «Сніговий Місяць». Сонячних чи місячних затемнень в останньому місяці цієї зими не буде.

Гороскоп на 20 января 2022 года

  • 1 лютого ― молодик (7:46 за київським часом); 
  • 2–7 лютого ― Місяць, що росте;
  • 8 лютого ― перша чверть (місяць освітлений на 50%);
  • 9–15 лютого ― Місяць, що росте;
  • 16 лютого ― повня (18:56 за київським часом);
  • 17–23 лютого ― спадний Місяць;
  •  24 лютого ― остання чверть (місяць освітлений на 50%);
  • 25–28 лютого ― спадний Місяць.

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