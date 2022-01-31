Місячний календар на лютий 2022: коли повний місяць
31.01.2022
Лютий 2022 року почнеться з фази молодика, коли освітленість супутника Землі становитиме 0% і ми не зможемо побачити його на небі. Після цього до середини лютого йде період зростання Місяця. 16 лютого на нас чекає повня, яка в народі також відома як «Сніговий Місяць». Сонячних чи місячних затемнень в останньому місяці цієї зими не буде.
- 1 лютого ― молодик (7:46 за київським часом);
- 2–7 лютого ― Місяць, що росте;
- 8 лютого ― перша чверть (місяць освітлений на 50%);
- 9–15 лютого ― Місяць, що росте;
- 16 лютого ― повня (18:56 за київським часом);
- 17–23 лютого ― спадний Місяць;
- 24 лютого ― остання чверть (місяць освітлений на 50%);
- 25–28 лютого ― спадний Місяць.
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